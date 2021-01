Pocas horas después de las declaraciones y acusaciones más duras por parte de Kiko Rivera, Chabelita Pantoja responde de manera contundente

Tras las duras revelaciones de Kiko Rivera este domingo en ‘Sábado Deluxe’ donde se volvió a enfrentar a su madre, Isabel Pantoja, e incluso habló de aspectos muy íntimos y que podrían dañar a su hermana, Chabelita Pantoja, la joven se sienta a responder. Lo ha hecho en ‘El programa de AR‘, programa en el que colabora semanalmente. A pesar de que este lunes no le tocaría ir al trabajo, ha querido sentarse para responder a todo lo que su hermano dijo este domingo y que ha hecho volver a poner al clan Pantoja en el punto de mira. Las aguas no parecen calmarse en la familia, sino todo lo contrario, la guerra se recrudece.

Chabelita Pantoja no ha querido posicionarse ni a favor de su hermano ni de su madre debido a lo que ella ha vivido en el pasado: «Me cuesta mucho empatizar ahora porque cuando yo tenía un problema nadie me apoyaba… y no eran económicos», comienza explicando. «Ahora mismo ponerme en la piel de alguno no puedo. Yo sé que no demandaría a mi madre pero tampoco le haría, si es verdad, eso a un hijo. ¿Que me duele la situación? Sí», confiesa.

Cantora, el centro del problema para Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Desde que saliera a la luz esta guerra familiar, pudimos ver que el desencadenante fue Cantora, la finca que Paquirri dejó en herencia a Kiko Rivera y de la que también Pantoja es propietaria. El DJ le pidió a su madre ponerla a la venta para saldar sus deudas económicas y problemas con Hacienda, algo que la tonadillera se negó. Para Chabelita Pantoja, «Cantora es lo único que tienen de Paco y la que lo ha mantenido ha sido mi madre. Si Paco levantase la cabeza no tendrían campo para correr. Nadie», asegura la joven tras ver el revuelo que se ha creado en torno a la finca.

Chabelita Pantoja ha revelado su relación con el tío Agustín

Uno de los temas que más minutos copó en la entrevista a Kiko Rivera fue su tío Agustín, con quien ya no tiene ninguna relación. Chabelita ha asegurado que también ha tenido sus más y sus menos con él pero que ya han normalizado la situación y es como si «el otro no existiese» cuando están juntos. «Nos cruzamos y no nos miramos. Lo hemos normalizado«, desvela. Aún así, hasta ella misma desconoce el motivo por el que no mantiene una relación con él: «Realmente no sé porque no nos hablamos. Yo estuve sin hablarme con él 9 meses cuando tenía como 12 años pero luego si que volví a hablarme con él. Después de los 16 cuando me pongo novia y mi madre no me deja salir…. pues dejamos de hablar, ya que él cambia conmigo también», explica. Y asegura que «si no ha sido una relación buena antes, pues ahora tampoco lo va a ser. Él hace su vida y yo hago la mía y ya esta. Si hay mal rollo, pero estamos acostumbrados».