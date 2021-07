La hija de la cantante se ha derrumbado en su debut en ‘La última cena’ al recordar que su madre no le dirige la palabra.

Este jueves, Chabelita y Asraf Beno han puesto a prueba sus conocimientos de cocina en la nueva temporada de ‘La última cena’. El debut de la pareja en el programa de cocina de Telecinco ha puesto en jaque a la hija de Isabel Pantoja, quien se ha derrumbado en pleno directo al recordar su distanciamiento con su madre.

¿Tu madre te ha enseñado a ti a cocinar? Le preguntaba Paz Padilla poco después del arranque del programa. Chabelita, en silencio, era incapaz de dar una respuesta. Intentaba por todos los medios no romper a llorar, pero no ha podido reprimir las lágrimas. «Nada, que me emocionado… Me has dicho que si mi madre me ha enseñado a cocinar. Y si estuviera la cosa bien le hubiera encantado hablar conmigo, creo«, admitía.

«Mi madre cuando se enfada, se enfada con todos y también se enfada conmigo»

«No quiero ponerme a llorar aquí», añadía. «¿No crees que ella te va a coger el teléfono?», le preguntaba la gaditana. «Es que no me va a coger el teléfono. Si hubiera estado la cosa bien me hubiera encantado hablar con ella», contestaba la joven. «Está la cosa mal. Ya sabéis que en realidad no es na cosa mía, es de mi hermano. Pero mi madre cuando se enfada, se enfada con todos y también se enfada conmigo, pero bueno».

«Yo no le hecho nada, así que tengo la conciencia tranquila y no tengo problema. Por eso no me afecta en mi día a día. Sé que con ella… Esta vez no le he hecho nada. No es como otras veces en las que había malos entendidos y lo que tenía que hacer era llamar y decirle ‘oye, perdóname’. Pero ahora sé que no ha pasado nada y sé que es cuestión de darle tiempo», añadía. «Me emociona porque sé que estas cosas le gustan.. las cocinas… me hubiera dado algún consejo y me da pena porque no está. Que no hablo con ella, vamos.