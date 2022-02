Las relaciones familiares continúan siendo tensas en el clan Pantoja. Chabelita sigue totalmente enemistada con su hermano, Kiko Rivera. Mientras que muchos se preguntan cómo es la relación con su cuñada, Irene Rosales. Si en el pasado ambas mantuvieron una buena conexión, en la actualidad no tienen contacto alguno. Ha sido la propia hija de Isabel Pantoja quien lo ha explicado con todo detalle.

“No tengo relación con mi cuñada. No se ha puesto en contacto conmigo, no me ha mandado ningún mensaje», ha afirmado Chabelita durante una conexión en directo con el programa ‘Viva la vida’. También ha subrayado que lo último que supo de Irene fue a través de la televisión, mediante una reciente intervención que realizó con el espacio que conduce Emma García. «Ella no tiene que meterse en la relación de hermanos», ha recordado sobre las tiranteces que ha sufrido la joven con Kiko en los últimos tiempos.

Irene Rosales se ha mantenido al lado de su marido, algo que comprende totalmente Isa Pantoja. «Ella apoya a su marido y Asraf me apoya a mí. Ella toma una posición que es bastante respetable y ya está». Respecto a la inexistente relación que mantiene con la sevillana, ha contado que siente que está respetando sus tiempos. «Yo no quiero hablar con ellos porque no me apetece. No tiene que intervenir”.

Isa Pantoja no invitará a Kiko Rivera a su boda

La joven continúa muy enfadada con su hermano después de que este ofreciese una reciente entrevista en la que reveló aspectos importantes de su vida. Por el momento, no tiene pensado invitarle a su boda con Asraf Beno. “Ahora mismo estoy empezando a diferenciar las situaciones. No quiero que venga porque no tiene sentido que aparezca. No pienso invitarle. No tengo pensado una fecha, pero no entra dentro mis planes que esté él”, ha afirmado de forma rotunda.

Isa Pantoja continúa muy dolida por todo lo que ha pasado con el DJ: “Sigo pensando igual, no consigo asimilar tener a una persona de mi familia y que no pueda estar en mi vida porque me ha hecho daño. Ahora mismo no hay marcha atrás, necesito mi tiempo». Ha insistido en que no le apetece recuperar su relación con Kiko Rivera. «Esa ausencia no la noto tanto, antes sabía que era una persona a la que podía llamar. Esta creo que ha sido más fuerte que todas las situaciones que he tenido con mi hermano».

Durante una etapa especialmente dura, su prometido se ha convertido en su mejor aliado. «Es complicado porque Asraf está en medio. Sabe lo que pasó y lo que sufro. Me apoya y está conmigo”. Sin embargo, la relación del modelo con su progenitora sigue siendo muy tensa. «Asraf respeta que mi madre ahora mismo no quiera hablar con él o no quiera tener esa cercanía. Aunque sea un poco incómodo para él lo tiene super asumido», ha señalado.