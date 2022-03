Desde que se sentase de nuevo en un banquillo, los ánimos de Isabel Pantoja están por los suelos. La cantante, que acudió a los juzgados de Málaga para declarar el pasado 22 de marzo, revivió durante unas horas su paso por la cárcel y el infierno vivido durante el juicio del caso Malaya. Tras ponerse delante de un juez, recordó la peor pesadilla de su vida y tuvo que pedir asistencia médica al regresar a Cantora.

Es evidente que la cantante atraviesa momentos muy delicados. Tras más de un año distanciada de Kiko Rivera y aún en duelo por la muerte de su madre, doña Ana, la sevillana está sumida en una profunda tristeza. «Su estado anímico roza la depresión», ha asegurado esta tarde su hija Chabelita.

«No estamos bien ninguno en la familia»

La colaboradora de ‘Ya son las ocho’ ha lamentado que aunque su madre «haya cometido sus errores, ese machaque la ha podido hundir más». La joven no ha dudado a entonar el mea culpa respecto a la crisis anímica de la tonadillera: «Yo también formo parte, no al nivel de mi hermano. No estamos bien ninguno en la familia. No estamos bien por muchas cosas que han pasado».

Asimismo, ha lamentado que «hasta hace poco» su hermano Kiko ha estado «viviendo una infancia y una adolescencia maravillosa», pero los recientes relatos que ha hecho de su progenitora dentro y fuera de televisión han terminado por hundir definitivamente a la artista.

Chabelita ha salido en defensa de su madre, Isabel Pantoja

Isa ha estado distanciada de su madre durante algún tiempo, pero no por ello se ha sentido «menos querida por ella». En el pasado, cuando era una niña, interpretó que su afán por cuidarla era excesivo. «Quería sobreprotegerme y lo he visto como algo negativo. Eso hace que yo sea más introvertida. No considero que ella por no llevarme al colegio sea una mala madre», ha destacado.

Ha pasado una semana desde que viéramos a Isabel Pantoja acudir a los juzgados de Málaga para declarar. Acompañada de su hermano, Agustín Pantoja, la andaluza entraba en los tribunales vestida de negro, con el semblante serio, y escoltada por un total de siete efectivos de la Guardia Civil. Una vez en el interior se rompía al escuchar las preguntas que se le formulaban. «Estoy sin palabras, esta noche no he podido dormir, he pensado todo el rato en ella…», expresaba entonces su hija.

La joven cree que el ánimo de su madre se verá perjudicado tras su visita a los tribunales

«Pensaba que no iba a asistir, me impresiona verla allí otra vez, seguro que le han venido a la mente muchos momentos que todos recordamos…», decía Chabelita con la voz entrecortada. Emocionada, reconocía que «con su estado anímico que tiene, esto le perjudicará más todavía».

Te interesará saber...