Las críticas de Madonna a Rosalía suponen una bomba en las redes sociales

Madonna no es una mujer que pasará a la historia por callarse lo que piensa o tener mesura a la hora de tratar cuestiones peliagudas para cualquier mortal. Ella lo cuenta todo, no se calla nada y si luego hay polémica, no es su problema. Así ha sucedido una vez más cuando la Reina del Pop ha criticado a una de sus rivales españolas, que ya ha comenzado a comerle terreno: Rosalía.

Madonna ha sacado al mercado este viernes su último trabajo discográfico, ‘Madame X’, el que será su 14º disco de su espectacular carrera en la música. Como su disco debe ser promocionado, la cantante se ha hecho un tour de entrevistas con infinidad de periodistas. Unas en grupo, otras para la televisión, otras en la radio, para revistas, para digitales, en solitario… al final uno no sabe lo que cuenta. Sería la única excusa de Madonna para criticar a Rosalía, pero seguramente existan otras explicaciones…



“La admiro, porque en un mundo repleto de estrellas de pop que suenan igual y que tienen el mismo aspecto, ella es realmente única y fiel a sí misma”, alaba Madonna el papel protagonista de Rosalía en la música desde hace tan solo unos meses. Tanto le gustaba, que incluso quiso contratarla para su cumpleaños celebrado en Marruecos el año pasado, dado que nadie la conocía aún fuera de España y Madonna era fan.

Aquí surgió el problema entre ambas artistas y el motivo por el que Madonna ha criticado públicamente a Rosalía: “Cuando empezamos a hablar se trataba de una transacción simple y lo único que necesitaba era su guitarra y algunos palmeros. Iban a compartir habitaciones, porque nos alojábamos en un hotel muy pequeño”. El problema llegó cuando se multiplicaron los invitados: “Apareció un mánager y luego un agente y entonces había como cinco personas por medio y querían cobrar una cantidad extraordinaria de dinero. Luego eran 36 personas”.

Al final, Rosalía no actuó para Madonna en su cumpleaños en Marruecos. Tampoco tuvo la oportunidad de conocerla en persona. Ahora son rivales sobre los escenarios, Rosalía ha estallado como la estrella del momento y Madonna le guarda un gran rencor.