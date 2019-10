Sophie Turner nos conquistó a todos gracias a su papel de Samsa Stark en ‘Juego de Tronos’. A parte de esto, la mujer de Joe Jonas se ha ganado el cariño del público gracias a los sensatos discursos que hacer acerca de la vida. Ahora, se ha hecho viral un vídeo que ha publicado en sus redes sociales sobre aquellos influencers que publicitan productos para adelgazar.

La loca despedida de soltera de Sophie Turner en Benidorm

Harta del mensaje que transmiten, la actriz hizo un alegato en contra de todos aquellos que se lucran promocionando productos dietéticos para perder peso, como por ejemplo Kim Kardashian. Eso sí, como viene siendo habitual en ella, su mensaje estuvo cargado de humor.

El vestido de ensueño con el que se ha casado Rosie Leslie con Kit Harington (‘Juego de Tronos’)

«¡Hola chicos! He elegido este look del influencer para hoy porque quiero promocionar este nuevo producto en polvo que tienes que poner en el té. Esto va a hacer que vayas al baño y vomites hasta echar los sesos. Me siento muy mal promocionando este tipo de productos frente a mujeres jóvenes o cualquier otro persona. Pero sinceramente me da igual porque me pagan dinero por hacerlo. Así es la vida del influencer«, decía. Sophie mando este rotundo mensaje acompañado con un filtro que exageraba sus facciones. Con sus palabras dejaba claro que no todo vale a la hora de promocionar productos y menos si no son buenos para la salud.

Nick Jonas y Priyanka Chopra, las fotos más divertidas de su boda