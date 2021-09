Kylie Jenner ha confirmado en sus redes sociales a través de un emotivo vídeo que se encuentra embarazada de su segundo junto a Travis Scott.

Kylie Jenner ha gritado a los cuatro vientos que está embarazada de su segundo hijo junto al rapero Travis Scott. La empresaria lo ha confirmado a través de un vídeo de Instagram de un minuto y medio en el que muestra varios momentos durante su estado de gestación. Lo ha hecho muy ilusionada y es que tanto ella como su pareja y su pequeña de tres años están muy implicados en alguien que les cambiará tanto la vida a los tres. Juntos han acudido a revisiones o han comunicado la noticia miembros de su familia como la madre de Kylie Jenner que muy pronto volverá a ser abuela. Una confirmación que llega tras muchos rumores, pues eran varios los medios que aseguraron que la influencer estaba esperando un nuevo hijo.

Aunque ella en su Instagram no ha compartido ninguna imagen que hiciera sospechar que tenía barriguita, el secreto mejor guardado de Kylie ha salido a la luz. En su momento, llevó todo el embarazo de su primera hija en secreto y fue una vez que dio a luz cuando compartió la imagen de su bebé en sus redes sociales. La magnate de la industria del maquillaje ha celebrado el momento en el que se encuentra ante sus más de 265 millones de seguidores y ha dejado claro que su estado es avanzado. Han sido muchos los que han reaccionado a este clip de 90 segundos, pero destacan los comentarios de sus hermanas, Kourtney, Khloé o Kim, quienes se han mostrado muy emocionadas con la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Travis Scott y Kylie Jenner rompieron en el año 2019, justo dos años después de comenzar su relación. Su crisis se debió a rumores de infidelidad que entonces no pudieron superar, no obstante, hace algún tiempo medios estadounidenses dieron por hecho una reconciliación por su parte. Desde entonces han hecho gala de una excelente relación por el bien de su hija. «Amamos a Stormi y queremos lo mejor para ella», aseguraba la socialité durante una entrevista con la edición estadounidense de ‘Harper’s Bazaar’. «Somos como los mejores amigos. Nos mantenemos conectados y coordinados», añadía. Confirmaron que se habían dado una nueva oportunidad en un acto solidario, donde se mostraron muy enamorados, eso sí, lo que no nadie imaginaba era que poco después desvelarían que de nuevo serían padres.

No ha resultado una sorpresa, ya que la propia Kylie Jenner había desvelado en varias ocasiones su deseo de aumentar la familia. En las numerosas entrevistas en las que ha hablado de la maternidad, Kylie siempre ha manifestado su deseo de ser madre de familia numerosa. También que está muy involucrada en la educación de su pequeña. «Leo libros, sigo muchas cuentas sobre el tema en redes sociales. Estoy tratando de aprender la mejor manera de criar a mis hijos. Pero creo que cada niño es diferente, así que tienes que hacer lo que creas que es mejor para ellos».