Kanye West ha confesado que duerme con fans a espaldas de Kim Kardashian y se lió con otra cantante. Se lo ha dicho a sus amigos, pero también lo ha dicho al mundo entero en una nueva canción en la que reconoce que se estaba jugando su matrimonio

Kim Kardashian y Kanye West rompieron su matrimonio después de siete años de aparente felicidad y cuatro hijos en común, pero parece que no todo era color de rosa como se vendía de cara a la galería. El pasado mes de febrero la pareja decidió disolver su unión y emprender caminos separados, después de meses de crisis sentimental, agudizada por la enfermedad psicológica que sufrió el rapero, el cual confesó que sufre episodios de bipolaridad que hace que su estado de ánimo sea una auténtica noria. Kim Kardashian ha estado a su lado apoyándole cuando más le ha necesitado su marido, pero hay cuestiones por las que no está dispuesta a mirar a otro lado y es que al enterarse de que su esposo le había sido infiel con otras mujeres su determinación fue firme: su matrimonio estaba herido de muerte y mejor disolverlo y tratar de mediar para salvar tan solo el cariño y una futurible amistad por el bien de sus cuatro vástagos.

Las infidelidades pululaban sobre el matrimonio desde hacía meses y el rapero era señalado como único culpable de caer en la tentación a espaldas de Kim Kardashian. Ahora por fin Kanye West ha tomado la palabra para dar por cierto las especulaciones, reconociendo que tuvo un lío con Christina Milian, con la que estuvo de gira en 2004 y con la que colaboró años después en la canción ‘Diamond’: “Él reveló su aventura con la también cantante en un arrebato que le dio durante su gira Saint Pablo Tour 2016. La conversación fue presenciada solo por miembros de su equipo, pero admitió también que dormía con algunas ‘groupies’ a espaldas de Kim Kardashian”, asegura una fuente cercana al rapero al diario ‘The Sun’ y cuyas palabras han sido tomadas como la confesión del cantante de que ha sido desleal.

Quizá lo peor no haya sido la infidelidad en sí de Kanye West a su mujer, sino cómo se jactaba de ello ante sus amigos y compañeros de gira, lo que molestó a uno de ellos, que ahora ha roto su silencio para poner en su sitio al rapero. Asegura que hablaba abiertamente de lo bien que se lo pasaba junto a Christina Milian, aunque dice que los encuentros sexuales eran apresurados, siempre después de una noche de fiesta en cualquier club: “No entró en detalles sobre cuándo o dónde estaba. Parecía que todo había sucedido en el pasado y que solo quería revelar sus secretos, se estaba volviendo realmente loco”, continúa explicando esta fuente amiga del rapero, que estaría con ello traicionando su confianza.

El cantante hablaba con su equipo sin reparos sobre sus encuentros con Christina, así como con otras fans que llamaban su atención cuando actuaba y otras amigas. Para su entorno no era extraño, pues consideran que “es solo Kanye siendo Kanye”. Una explicación que seguramente no ha llegado a entender igual su mujer, Kim Kardashian. Quizá ella no supiese a ciencia cierta el grado de amistad que alcanzó su marido con la que fuese su compañera de trabajo, pese a que hayan sido fotografiados en numerosas ocasiones desde 2004. Sobre esta posibilidad también ha hablado esta fuente anónima consultada por ‘The Sun’: “Nadie sabe si Kim Kardashian sabe que estuvieron juntos, pero está claro que estuvieron muy cerca durante años y colaboraron en el trabajo”, cierra su testimonio.

Kanye West se encuentra en pleno proceso de promoción de su nuevo disco, ‘Donda’, dedicado a su madre y en el que ya deja constancia de que ha caído en la tentación a espaldas de Kim Kardashian en una de sus canciones, concretamente en ‘Hurricane’. Así se puede oír que dice: “Aquí estoy haciendo como que soy demasiado rico, con una chica nueva, y sé que la verdad es que seguir jugándomela después de dos niños es mucho digerir cuando tu vida no para de moverse”. Una letra que arroja pocas dudas que quizá Kim Kardashian no logró comprender a su debido tiempo y ya con cuatro hijos ha abierto los ojos.