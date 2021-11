Bella Hadid podría tenerlo todo y es que no solo cuenta con un físico envidiado por muchas, sino también una carrera como modelo que parece no haber tocado techo. Pero, sin embargo, está sumida en la tristeza. La hermana de Gigi Hadid está inmersa en un proceso depresivo y cómo lo ha mostrado a sus seguidores ahora ha consternado a propios y extraños, pues a pesar de que sabíamos que no atravesaba un buen momento personal, no sabíamos hasta qué punto la maniquí había sentido que ha tocado fondo. Lo ha hecho a través de una colección de nueve fotos en las que aparece llorando, con los ojos repletos de lágrimas y que, según comenta, esta circunstancia que nos impacta a todos realmente le acompaña desde hace varios años. Algo que añade sufrimiento a la situación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bella 🦋 (@bellahadid)

“Las redes sociales no son reales”, quiere dejar claro Bella Hadid con esta perturbadora publicación, al demostrar que si todos la ven hermosa y feliz en sus perfiles públicos, lo que esconde es mucho más profundo. Todo después de su polémica ruptura de Zayn Malik y tras escuchar el alegato de la actriz Willow Smith sobre los problemas de salud mental que tan de moda se han puesto ahora para concienciar al mundo de que las personas que lo padecen no son débiles, sino simplemente que necesitan ayuda como si de un mal físico se tratase: “Willow, te quiero a ti y a tus palabras. Me hizo sentir un poco menos sola y por eso me gustaría publicar esto”, anunciaba la modelo antes de darle al botón que publicaba fotografías de ella sumida en la tristeza, siendo presa de las lágrimas.

“Ese sentimiento de pensar que eres lo suficientemente bueno o de estar inseguro sobre tu arte es natural, pero al mismo tiempo, siento que se enseña. Todos los seres humanos son diferentes, cada uno de ellos tiene algo muy especial y único que ofrecer. Y la gente se olvida de que todo el mundo se siente básicamente igual: perdido, confundido, sin saber muy bien por qué está aquí. Esa ansiedad que todo el mundo está sintiendo y tratando de cubrirla de alguna manera. Vamos a unirnos en nuestros defectos. En nuestras inseguridades, en nuestra alegría, en nuestra felicidad y aceptarlo todo como hermoso y natural”, invita Bella Hadid al mostrar su fragilidad para animar al mundo a que haga lo mismo, para así que las personas acepten que no todos tienen las mismas herramientas para sobreponerse de un golpe que la vida les haya propinado. Sea este justo o no.

“Esto es más o menos mi día a día, cada noche desde hace unos años. Las redes sociales no son reales”, denuncia la modelo, que quiere dejar claro que si sus fans no la ven llorar no es porque no lo haga, sino porque ha decidido no mostrarlo. Hasta ahora. “Para cualquiera que esté luchando, por favor, recuerden esto. A veces todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que de mí para ti, no estás solo. Te quiero, te veo y te escucho”.

Bella Hadid continúa con su discurso que tanto está ayudando al resto asegurando que “la autoayuda y la enfermedad mental/el desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que fluye. Tiene sus altibajos y sus lados. Pero quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento. Siempre hay lugar para que se vuelva a arrancar, pero para mí siempre ha sido bueno saber que, aunque sean unos días, semanas o meses, la cosa mejora, en cierta medida, aunque sea por un momento. Me costó mucho tiempo meterme eso en la cabeza, pero he tenido suficientes colapsos y agotamientos para saber esto: si trabajas lo suficiente en ti mismo, pasando tiempo a solas para entender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutina, siempre podrás entender o aprender más sobre tu propio dolor y cómo manejarlo. Que es todo lo que puedes pedirte a ti mismo. De todos modos. No sé por qué, pero siento cada vez más difícil no compartir mi verdad aquí. Gracias por verme y gracias por escuchar. Os quiero”, sentencia Bella Hadid en un arrebato de sinceridad que ha venido acompañado de infinidad de mensajes de apoyo y ánimos, así como consejos para seguir adelante cuando uno cree haber tocado fondo.