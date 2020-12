El actor reprendió a su equipo después de ver como se saltaban varias de las restricciones impuestas para evitar la propagación del virus.

Tom Cruise está en el centro de la polémica después de que unos audios en los que aparece echándole la bronca a su equipo en medio del rodaje de ‘Misión Imposible’ hayan visto la luz. En concreto, el actor no dudó en reprender la actitud de varios de los trabajadores por saltarse las normas antiCovid y poner así en riesgo la producción de la película. Tras su enfado, se han producido varias reacciones en cadena y se han presentado varias dimisiones.

«En Hollywood están haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Hablo por teléfono con todos los malditos estudios por la noche, las compañías de seguros, los productores y nos están mirando y utilizando de ejemplo para hacer sus películas. Estamos creando miles de puestos de trabajo. No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca!», se escucha decir a Cruise en los audios filtrados y que ha hecho público ‘The Sun’.

Sin embargo, no contento con eso, el actor fue a más y advirtió a su equipo de que respetaran todas las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias mostrándose así muy estricto para que todos cumplieran con las normas. «Le podéis decir a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada. No van a poder poner comida en su mesa ni pagar su educación universitaria. Duermo todas las noches pensando en el futuro de nuestra industria. Así que lo siento, no voy a volverme a disculpar. Os lo he dicho, y ahora lo pido. Si no lo hacéis, estáis fuera. ¡No vamos a parar esta maldita película! ¿Lo entendéis? Sí lo vuelvo a ver, ¡os vais a la calle!«, recalcó el actor después de observar que dos personas estaban a menos de un metro de distancia.

Una dura bronca que llegaba tan solo unas semanas después de que el rodaje se viera interrumpido después de que 12 personas del equipo dieran positivo en Covid-19. Esto ha producido que el estreno de la película, que estaba prevista para principios de 2021, tenga que retrasarse a finales del próximo año.

De la misma forma, tal y como revela el medio británico, después de la bronca de Cruise a su equipo, el ambiente se mantuvo caldeado y ha habido reacciones en cadena. «La tensión se ha ido acumulando durante meses y esa fue la gota que colmó el vaso. Desde que se hizo público el audio, varios miembros del equipo han abandonado el proyecto. Tom no puede aguantar más después de todos los esfuerzos que está haciendo para que la película salga adelante. Está molesto porque los demás no se lo toman igual de serio que él», indica una persona cercana al actor. Cabe resaltar que Cruise, además de ser el productor de la película, también ha sido el encargado de diseñar los protocolos de seguridad para volver a rodar después del parón que tuvieron durante primavera.

Tom Cruise, enamorado de la actriz Hayley Atwell

El mismo diario británico también ha apuntado que Tom Cruise ha vuelto a encontrar el amor. El actor fue visto saliendo con la coprotagonista de ‘Misión Imposible’, Hayley Atwell, una actriz 20 años más joven que él. Según el tabloide, los dos actores pasearon por las calles de Londres agarrados de la mano y se espera que en las próximas semanas hagan pública su relación.

«Se llevaron muy bien desde el primer día. Todo el parón que ha habido y las dificultades que está habiendo a la hora de rodar ha provocado que estén más unidos que nunca y se hayan hecho inseparables. Se han estado viendo durante horas y ella ha estado en su casa de Londres. Se llevan muy bien y parecen estar muy felices», indica una persona cercana al actor. Se trata así de la primera relación pública que mantiene el actor después de su polémico divorcio en 2013 con Katie Holmes.