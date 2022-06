Cristiano Ronaldo ha recibido una llamada inesperada por parte de uno de sus empleados. Y es que uno de ellos iba conduciendo uno de los coches del jugador de fútbol, en concreto, un Bugatti Veyron valorado en dos millones de euros que ha sufrido un importante choque. El impacto ha tenido lugar en la urbanización de sa Coma, en Bunyola (Mallorca) y, aunque el portugués no estaba en su interior, no ha podido evitar convertirse en noticia. Pero ¿qué ha sucedido? Sobre las 11 de la mañana del lunes 20 de junio el coche deportivo iba circulando cuando el conductor perdió el control del vehículo y se estrelló contra la puerta de entrada de un solar. Eso sí, no solo ha sufrido desperfectos la finca, sino también un depósito de bombonas que estaba al lado del accidente.

Hasta allí se han desplazado varios vehículos de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía, quienes han intentado esclarecer los motivos del accidente de tráfico. Afortunadamente los ocupantes han resultado ilesos y todo ha quedado en un pequeño susto en el que solo se tienen que lamentar daños materiales. Así lo ha revelado ‘Última Hora’, donde explican que Cristiano Ronaldo no estaba presente en el momento del accidente, aunque sí en la isla, donde se encuentra ahora de vacaciones. Al parecer, el conductor del coche ha firmado un parte amistoso, según han contado los agentes policiales, aunque no se conocen más detalles acerca de la colisión.

El Bugatti de Cristiano Ronaldo se estrella contra una casa Se investiga quién era el conductor Bunyola, Mallorca pic.twitter.com/K6Rn3zhLDu — SocialDrive (@SocialDrive_es) June 20, 2022

Este vehículo es tan caro entre otros motivos porque solo se han fabricado 450 unidades en todo el mundo. No es de extrañar que Cristiano Ronaldo cuente con esta joya de cuatro ruedas en su garaje, prueba de ello, todos los coches de lujo que tiene en su posesión. De momento, el luso no se ha pronunciado acerca de este percance, ya que está centrado en relajarse junto a su familia y amigos. Está instalado en una mansión en la Sierra de Tramuntana, una casa con gimnasio, jacuzzi y piscinas, tal y como se ha revelado días después de que publicaran algunas fotos de este entorno paradisíaco.

Otros carísimos coches de Cristiano Ronaldo

El futbolista tiene entre sus coches un Bugatti Centodieci, que está tasado en 9,5 millones de euros, el Bugatti Veyron que ha sufrido el accidente y que se compró tras vencer en la Eurocopa 2016, un Lamborghini Aventador o un Rolls Royce Cullinan, entre otros.