Britney Spears, rota tras su divorcio: "No podía soportar más el dolor"

Sin filtros, así se ha pronunciado Britney Spears después de que saltase a la luz pública su divorcio con el entrenador personal Sam Asghari. "Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos. Seis años de relación es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida. Pero no estoy aquí para explicar el motivo de nuestra separación porque, sinceramente, no es asunto de nadie. No podía soportar más tanto dolor", manifestaba.

Este es el mensaje que la artista de 41 años ha compartido en redes. Además, ha aclarado que en este momento complicado está recibiendo mucha fuerza por parte de sus amigos. "He estado jugando durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos. Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades", añadía. Ha destacado que desea permanecer entera para no caer en viejos fantasmas. "¡Lo más fuerte que pueda y haré lo mejor que pueda! ¡Y de hecho lo estoy haciendo bastante bien!", subrayaba Britney Spears.

La reciente separación de Britney Spears

La revista People confirmó recientemente que la cantante y su marido emprendían vidas separadas 14 meses después de pasar por el altar. Fue el entrenador personal quien abandonó el hogar conyugal tras una fuerte discusión. Según se ha publicado por distintos medios estadounidenses, el detonante fue una posible infidelidad. El intérprete solicitó días después el divorcio el y alegó "diferencias irreconciliables".

La pareja celebró su primer aniversario de boda el pasado mes de junio. El iraní-estadounidense ha sido el principal apoyo de la cantante durante estos últimos años marcados por la lucha de esta contra la tutela de su progenitor. Una batalla que ganó en junio de 2021, justo un año antes de dar el "sí, quiero". "Sam ha sido el pedestal de Britney durante años. Se asegura de que ella coma bien y haga ejercicio. Ella se apoya en él para todo. Él trabaja y también tiene su propia vida, pero está todo lo que puede al lado de su mujer", subrayaba una persona cercana a la artista en declaraciones a People.