Arnold Schwarzenegger confiesa cómo se tomó su mujer, Maria Shriver, que había sido padre con su empleada doméstica

La serie de Arnold Schwarzenegger llega a Netflix el próximo 7 de junio, tal y como te hemos revelado en SEMANA. Gracias a ella conoceremos datos inéditos de su vida, entre otros, cómo le contó a su mujer que había sido padre con otra mujer. El actor tuvo un hijo fuera de su matrimonio en el año 1997, de hecho, se supo que había sido padre con su ama de llaves, una noticia que puso todas las miradas en Joseph Baena. El tremendo parecido entre ellos provocó que la información se filtraran, pero ¿cómo fue de duro afrontar este episodio?, ¿cómo lo vivió su familia? El estadounidense ha explicado con todo lujo de detalles cómo vivió este tsunami que puso patas arriba su vida: "Fue muy duro para mi matrimonio y para la relación con mis hijos. He causado dolor a mi familia. Voy a tener que vivir con eso por el resto de mi vida".

Arnold Schwarzenegger ha explicado que iban a terapia, siendo en una sesión semanal cuando se lo admitió a su mujer. "María y yo íbamos a terapia una vez a la semana. En una de las sesiones el terapeuta me dijo 'Creo que hoy María quiere ser muy concreta con algo. Quiere saber si tú eres el padre de José. Mi corazón en ese momento se paró y luego dije la verdad", comenta. Aunque en un principio no supo reaccionar y se quedó completamente helado, poco después supo que debía ser sincero con su esposa. Se lo merecía: "Sí, María, Joseph es mi hijo. Ella estaba destrozada. Tuve una aventura en el año 96. Al principio realmente no lo sabía. Empecé a sentir que cuanto más envejecía, más claro me quedaba y luego era solo una cuestión de ¿Cómo mantienes esto en secreto?".

Arnold Schwarzenegger es consciente del tremendo dolor que esto provocó en su vida y en aquellas personas que tenía a su alrededor. "Maria sufrió mucho. Los niños también, al igual que Joseph y su madre. En definitiva, todos", ha añadido. El intérprete "toda la vida tendrá que vivir con esto" y sabe que, a pesar de todo, será recordado por este patinazo en su vida. "Este es un gran fracaso. Tuve fracasos en el pasado en mi carrera, pero nada como este", ha explicado. Todo sucedió en el año 2011, año en el que el matrimonio formado por Maria y Arnold saltó por los aires y en el que él se vio obligado a pedir perdón públicamente. "Entiendo los sentimientos de enfado y disgusto que esto pudo desatar entre mis amigos y mi familia. No tengo excusas y soy completamente responsable del daño que he causado. Pido perdón a María, a mis hijos y a mi familia. Lo siento de veras", aseguró.

Tras 25 años juntos y cuatro hijos en común ella pidió el divorcio al actor, una etapa donde incluso Maria se planteó entrar en un convento. Quería respuestas, tal y como explicó en un pódcast 'Making space': "La madre superiora dijo: 'No puedes venir a vivir aquí, pero tienes permiso para salir y convertirte en María. Me pregunté cuál era mi papel, qué podría hacer mejor, qué había hecho para llegar a ese punto... Hice todo lo que estaba a mi alcance".