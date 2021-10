Después del desagradable accidente que ha acabado con la muerte de una persona, el actor estadounidense se apoya en un equipo de psicólogos para superar el trance.

Alec Baldwin no está pasando su mejor momento. El actor estadounidense está devastado después de haber matado por error a una compañera de trabajo durante el rodaje de su última película, ‘Rust’. Ahora se encuentra totalmente roto y está necesitando la ayuda de un equipo de psicólogos para intentar superar este desagradable suceso.

El actor no se ha pronunciado al respecto por el momento. De hecho, lo único que ha hecho por ahora es borrar una foto que él mismo había compartido horas antes de que se produjera el desagradable suceso. En ella se veía a Alec Baldwin totalmente caracterizado y con una mancha de sangre en la camiseta. Junto a la imagen escribía: «De vuelta a la oficina presencial. Caray… es agotador».

Las imágenes que se han podido ver del actor minutos después de que se produjera el accidente lo dicen todo. Alec aparece totalmente fuera de sí mientras habla por teléfono. Justo es el momento en el que se entera de la noticia del fallecimiento de Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película, de 42 años.

El actor estadounidense se muestra muy nervioso en todo momento. Mientras habla por teléfono, Alec Baldwin gesticula con las manos y aparece totalmente roto y llorando. Tras conocer la noticia, no puede remediar estar fuera de sí e incluso necesita apoyarse sobre sus piernas para mantener el equilibrio.

El actor mataba por error a Halyna cuando llevaba una pistola de atrezo que supuestamente era de fogueo, finalmente no era así y estaba cargada. Alec Baldwin disparó a la directora de fotografía, que fue trasladada de urgencias en un helicóptero tras ser herida, pero terminó muriendo en el hospital University of New México de Albuquerque.

Alec Baldwin también disparó al director del filme, Joel Souza, de 48 años. También fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del centro médico Christus St. Vincent en las inmediaciones de Santa Fe, en el estado de Nuevo México en Estados Unidos. El actor estaba destrozada tras conocer la noticia. Tal y como demuestra este tuit, vemos a Alec hablando por teléfono totalmente fuera de sí.

Ha sido interrogado por los detectives

El marido de la española Hilaria Baldwin fue interrogado por detectives tras el desagradable suceso. «Él ofreció sus declaraciones y respondió sus preguntas. Vino de forma voluntaria y dejó el edificio después del interrogatorio», ha informado un portavoz del departamento del sheriff del condado de Santa Fe.

La oficina del Sheriff ha abierto una investigación para esclarecer lo que ha ocurrido y qué tipo de proyectil tenía el arma. Se desconoce por ahora si el arma se utilizó durante la grabación de una escena o sobre el ensayo de la misma. Por ahora no hay detenidos y todavía se está intentando averiguar lo ocurrido.

No ha dejado de recibir apoyo a través de las redes sociales

En la última publicación que compartió en sus redes sociales, en las que aparecían algunos de sus hijos, Alec Baldwin ha recibido numerosos mensajes de apoyo y cariño tras lo ocurrido: «Estoy leyendo las noticias y siento muchísimo lo que ha ocurrido en el set de rodaje de la película», «No fue tu error», «Fue un accidente, ignora los comentarios negativos», «#FuerzaAlecBaldwin», «Estamos contigo».