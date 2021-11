Hace siete años que lamentábamos la muerte de unos de los rostros más carismáticos y queridos de nuestro país, la duquesa de Alba. Con motivo del aniversario de su fallecimiento, su familia se ha reunido en la Iglesia de la Hermandad de Los Gitanos de Sevilla, muy cerca del Palacio de Dueñas. Entre los asistentes Cayetano Martínez de Irujo, Tana Rivera, Alfonso Díez, Bárbara Mirjan y Carmen Tello.

La misa en memoria de Cayetana Fitz James Stuart ha sido discreta y se ha desarrollado con sonadas ausencias de la familia. Año tras año, su viudo, Alfonso Díez, intenta ser fiel a la cita. En esta ocasión ha entrado en el templo en solitario con traje y gabardina. Cayetano Martínez de Irujo ha encabezado la comitiva de la familia, es él quien organiza esta misa en recuerdo de su progenitora. El duque de Arjona ha acudido acompañado por su pareja, Bárbara Mirjan. Además, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos cuando se ha fundido en un tierno abrazo con su sobrina, Tana Rivera.

Recientemente el jinete se pronunciaba sobre las ausencias que iba a haber en este aniversario. «Yo les he avisado, solo puedo decir eso. No deseo entrar en polémicas», señalaba a la prensa. También añadía que entendía que algunos de sus hermanos no pudieran desplazarse a Sevilla. «Que cada cual lo interprete como quiera. Yo hago esa misa, mía para mi madre. Y quien quiera venir que venga, y quien no que no aparezca», añadía al diario ‘La Razón’.

La misa no solo ha reunido a la familia, también a algunos amigos. No han faltado Curro Romero y Carmen Tello con quien la duquesa de Alba mantenía una relación muy estrecha. Este año la misa se ha celebrado un día después de la muerte de doña Cayetana -el 20 de noviembre de 2014-. Ha tenido lugar este domingo a las 20 horas debido a que el jinete tenía un compromiso en la capital. Como es habitual se ha llevado a cabo en la Iglesia de la Hermandad de Los Gitanos. A pesar de que el actual duque de Alba no ha podido asistir, sí que ha enviado una corona de flores en nombre de la familia.

El recuerdo de Eugenia Martínez de Irujo

La duquesa de Montoro ha faltado a la misa, pero ha recordado a su madre a través de su cuenta de Instagram. Ha abierto su álbum más personal para compartir dos imágenes de la duquesa de Alba, una de ellas pertenece a su infancia. Madre e hija posan muy cómplices, Eugenia abrazando con dulzura a su progenitora. Ha añadido el emoticono de un corazón para acompañar esta publicación. La aristócrata no ha podido estar presente porque se encuentra en Estados Unidos junto a su pareja, Narcís Rebollo, con quien ha acudido a la ceremonia de entrega de los Premios Grammy Latinos.