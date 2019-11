Miguel Ángel Silvestre se ha convertido en trending topic. El popular actor está en el ojo del huracán en las redes sociales después de que se filtrara un audio suyo algo ‘subido de tono’ en el que intentaba ligar con una modelo rusa. O eso pensaba él. Y es que realmente Miguel Ángel ha sido víctima de un engaño y ha caído en la trampa de un perfil bajo el nombre de Cantora, algo por lo que este fake se ha terminado llamando #CasoCantora.

El actor ha sido víctima de un ‘fake’ en Instagram

Pero, ¿quién es Cantora? Resulta que el amigo de Andrea Janeiro, Isma, ha confesado que él ha sido el artífice de esta broma pesada al actor. El mejor amigo de la hija de Belén Esteban creó un perfil falso en Instagram en el que publicaba fotografías de una modelo rusa y poder ligar así con personajes famosos. Prueba de ello es el audio que ha filtrado en el que se puede escuchar a Miguel Ángel Silvestre.

«Ey, ¿por qué me siento como un niño pequeño cuando hablo contigo? ¿Por qué me siento que cuando yo voy, tú ya has vuelto? ¿En plan ñoño o qué? Yo cuando me como los helados me los como muy en serio», son las palabras del conocido actor en dicho audio.

El audio que se ha convertido viral en Twitter

Miguel Ángel Silvestre se ha tomado esta noticia con bastante sentido del humor. De hecho, ya ha roto su silencio a través de las redes sociales y ha dicho: «Para una vez que me entra una modelo rusa y resulta que era un fake… Qué mala suerte tengo, joder!«, ha dicho.