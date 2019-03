7 Las lágrimas de Carlota al dar el parte

La presentadora comenzaba su discurso seria, con todo el equipo a su espalda y con alguno de ellos llorando: “Llevaba una semana sin encontrarse bien. No voy a entrar en detalles. El jueves presentó ‘GH Dúo’ y el viernes no se encontraba bien. El sábado decidió entrar de urgencia en un hospital de Madrid”, comenzaba a detallar Carlota Corredera, que no pudo evitar llorar al seguir dando detalles sobre su operación.