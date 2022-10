El pasado 9 de octubre, Albert Solà, el hombre que aseguraba ser hijo del Rey Juan Carlos, fallecía de forma súbita en un bar de La Bisbal de l’Empordà (Girona). Una trágica muerte que ocurría al mismo tiempo que se estrenaba ‘¿Quién es mi padre?’, el programa presentado por Carlota Corredera en el que iba a participar este mismo sábado. A pocas horas de emitir la entrevista póstuma al hombre de 66 años, la gallega ha hablado sobre este tema.

«Hoy tengo la sensación de esos nervios especiales de cuando va a pasar algo que sabes que no va a ser una noche como cualquier otra. Tengo la sensación de que se avecina una noche histórica. Hemos vivido una semana trepidante en el programa», aseguraba Carlota Corredera en ‘Socialité’. Una semana después de la muerte repentina de Albert Solà, la gallega admite que sigue impactada y apenada.

«Albert había confirmado su asistencia al plató y por desgracia no va a estar. Su historia, su última entrevista, el documento que ha preparado el programa para serle leal. Para darle espacio y poder demostrar su verdad», indicaba la conductora. La gallega ha confirmado que estará en plató Ingrid Sartiau, una mujer que también asegura ser hija ilegítima del Rey Juan Carlos I. «Esta noche Ingrid, la que se considera hermana de Albert, va a conocer los resultados de las pruebas de ADN que se hicieron ella y Albert y vamos a saber si son hermanos», admitía Corredera. Además, la presentadora ha anunciado que se le está practicando la autopsia al cuerpo de Solà para determinar cuál fue la causa de la muerte.

La lucha de Albert Solà por demostrar su relación filial con el Rey Juan Carlos I

A lo largo de los últimos años, Albert Solà mantenía una lucha constante por demostrar su relación con el Rey Juan Carlos I. En diciembre de 2019, se hicieron públicos los resultados de ADN en los que existía una coincidencia del 99%. Se trata de unas pruebas que se realizaron en 2007 por orden del CNI, tal y como él mismo llegó a asegurar. El Tribunal Supremo no aceptó su demanda en 2015 puesto que consideró que ocultaba datos y no llegó a presentar una prueba de ADN. No obstante, esto no le frenó y siguió su recorrido judicial insistiendo en que era el primogénito del Rey Juan Carlos. Albert Solà recurrió la decisión del Supremo al Constitucional, pero tampoco se aceptó su recurso de amparo. En 2021, el ‘New York Times’ se hizo eco de su historia y fue allí donde explicó que se enteró de sus orígenes por los comentarios que escuchaba a su alrededor y por un agente secreto español que le ofreció reunir las pistas necesarias sobre sus orígenes.