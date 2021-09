Carla Barber ha tomado la decisión de congelar sus óvulos para convertirse en madre cuando ella lo desee. Ha dado todos los detalles en sus redes sociales.

Carla Barber está viviendo unos días frenéticos. A la médico estética le diagnosticaron hace tan solo unos días una enfermedad cardíaca de la que tan solo ha dado algunos detalles. Al parecer, podría ser hereditaria, por lo que sus hijos podrían tenerla una vez nazcan. Para saber si finalmente es así se ha sometido a un test genético del que tendrá los resultados en solo unos días, siendo ahora cuando se ha informado de la congelación de óvulos. No solo como opción para evitar que nazcan con su misma enfermedad, sino también para ser madre cuando ella lo desee. La canaria se ha confesado acerca de los escenarios que podría encontrarse en el futuro y ante todos ellos se encuentra optimista.

«No congelo mis óvulos todavía, simplemente hemos hablado sobre ello al haberme diagnosticado la enfermedad cardíaca hace muy poco, esta se hereda en un 50 por ciento en mis hijos futuros. Estamos revisando primero cuál es la mutación en el gen y en el caso de que la encuentren hay que seleccionar los embriones sanos y realizamos fecundación in vitro. Para ello habría que congelar óvulos…», ha dicho Carla Barber. Dando igual cuál sea la conclusión del médico, Carla ha afirmado que congelará sus óvulos. «Si o sí congelaré mis óvulos. Independientemente de esto los congelaré porque tengo 31 años, a partir de los 25 comienza el proceso de envejecimiento. A partir de los 30 esa reducción se hace exponencial…», ha explicado Carla Barber.

La doctora se ha informado a fondo y ha tomado la decisión de congelarlos como medida de prevención. Aún no sabe cuándo querrá experimentar la maternidad y esto le permitirá hacerlo cuando lo desee. «Se aconseja realizar la preservación de la fertilidad cuando todavía existe una buena reserva ovárica, preferencialmente antes de los 35 y si es antes de los 30 mejor. Es una opción magnifica para no solo asegurarte que en el futuro puedes tener hijos o si tienes una enfermedad», continúa.

Fue hace solo unos días cuando comentó que no se sentía con las fuerzas suficientes como para hablar abiertamente sobre su enfermedad ante su casi 900.000 seguidores. Tiene previsto que sea esta semana cuando rompa su silencio, una losa que se podrá quitar en cuanto lo haga. «Tengo mucho que contaros, sin embargo, aún no me siento con fuerzas para hacerlo. Por otro lado, me gustaría que la información que transmita sea clara y la mejor posible porque sé que podrá ayudar a mucha gente en el futuro. No os preocupéis, estoy con muchísimo ánimo y mi vida seguirá siendo como ha sido hasta ahora»», dijo en sus redes sociales.