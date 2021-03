La médico especializada en cirugía estética ha sorprendido a todos sus seguidores con una foto en la que aparece totalmente desnuda, evitando no sabemos cómo la censura de Instagram.

Carla Barber ha encontrado el fin de semana perfecto para hacer un viaje exprés hasta Cáceres en compañía de su pareja, Diego Matamoros. La médico especializada en cirugía estética no ha dudado en compartir algunos de los momentos que han vivido durante su escapada romántica en las redes sociales. Y sí, también ha tenido tiempo para hacerse alguna que otra foto sexy para sus redes sociales.

La pareja de Diego Matamoros ha aprovechado la oscuridad de la noche de Cáceres para hacerse una foto de un posado en el que la vemos totalmente desnuda frente a una ventana del hotel en el que se han alojado. Por ahora, la foto ha pasado la censura de Instagram, pero ha provocado muchas reacciones.

💥Super WOWman!!!!!💥», «Espectacular TÚ y el sitio», «Una de las fotos mas bonitas y elegantes que he visto en mucho tiempo. Preciosa Carla!», «Wooowwwwww», «ESPECTACULAR 😍», «😍😍😍😍😍😍 qué fotón», «Ole ese cuerpazo. Lo que se coman los gusanos… que lo disfruten los cristianos (eso decía mi abuela 😃😃)», han escrito algunos seguidores de Carla.

Carla Barber ha compartido un desnudo integral en redes

Sin embargo, y como era de esperar para Carla, esta ha recibido algunos mensajes criticándola: «Sin ánimo de ofender, lo siento pero no entiendo la foto. Quizá sea el texto que la acompaña que a mí personalmente no me aclara…». Otros se han preguntado por qué viajan con tanta libertad hasta otros puntos de España: «Para vosotros no existe el confinamiento??? Que yo sepa no se puede viajar por la península, estamos todos cerrados, menos Madrid, pero no quiere decir que podáis salir al estar todo cerrado, llevo yo sin ver a mi familia desde diciembre por no poder salir, habiendo pasado el covid 3 personas en 50 metros y no pueden venir a su segunda vivienda en el campo manchego para quitar estrés y recuperar con aire sano y vosotros de ruta por Extremadura, es muy triste, el que tiene dinero no peca 😢😢😢», comenta un seguidor indignado.

Pero lo cierto es que la pareja ha podido viajar con libertad, ya que tanto Madrid como Extremadura no están cerrados perimetralmente. Pero esta libertad tiene los días contados, ya que desde este próximo miércoles cierran el comunidad y estará así durante 24 días para evitar los desplazamientos en Semana Santa.

Una escapada romántica con Diego Matamoros

Sin saber la justificación de su viaje a Cáceres, lo cierto es que la pareja ha estado este pasado fin de semana en Extremadura. Carla y Diego se han quedado en un hotel del centro de Cáceres que está muy bien ubicado. Se han alojado en uno de los hoteles más conocidos de la zona, donde la suite cuesta 693 euros.