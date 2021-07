La médico especializada en cirugía estética lleva ya unos días disfrutando de sus vacaciones, pero hasta ahora no hemos conocidos quién es el responsable de su nueva felicidad. A continuación, todas las fotos del nuevo novio de Carla Barber.

Carla Barber no puede estar más feliz de poder estar disfrutando de sus vacaciones de verano. Hace unos días anunciaba a través de sus redes sociales que estaba ya oficialmente de vacaciones, algo que estaba deseando que llegara. Después de un año intenso de trabajo, no hay nada como encontrar huecos para disfrutar de la desconexión para recargar pilas. Y eso es lo que está haciendo la médico especializada en cirugía estética.

Aunque ella compartió que estaba de vacaciones, Carla ha preferido no desvelar con quién está pasando estos días. Pues bien, después de compartir algunos ratitos, ahora se conoce que tiene razones por las que sonreír. Y uno de los responsables es su nueva pareja, con la que se ha dejado ver de manera cariñosa en Marbella, el destino vacacional que ha elegido para estos días.

Tal y como mostramos en SEMANA, Carla Barber está pasando unos días con su nuevo novio. La vemos muy bien acompañada salir de un restaurante de Marbella. La pareja disfrutó de una comida en un chiringuito de la playa y tras acabar, dieron un paseo por el paseo marítimo, donde vimos a la pareja en actitud muy cariñosa.

Carla Barber se deja ver en Marbella con su nuevo novio

La que fuera pareja de Diego Matamoros no ha enseñado a su nueva ilusión a través de las redes sociales, a pesar de que es muy activa, y por supuesto, no ha desvelado su identidad. Lo cierto es que según se puede apreciar en estas fotos, la pareja está ilusionada y está viviendo con felicidad esta nueva etapa de sus vidas.

Carla Barber y su pareja no han parado de compartir confidencias durante su paseo. Además, han estado en actitud muy cariñosa, ajenos a que ya había paparazzi intentando captar estas imágenes. La médico especializada en cirugía estética ha lucido cuerpazo con un look de verano de lo más atrevido.

Ha combinado un bañador blanco con un vestido de transparencias y encajes del mismo color. A pesar de que iba a estar en la playa, Carla Barber ha lucido unas sandalias destalonadas con cristales y un bolso beige. El que no iba apropiado para acudir a la playa era su pareja, que llevaba pantalones largos, camiseta negra con un dibujo estampado y deportivas.

La pareja no ha parado de hacer confidencias mientras se abrazadan

Ha empezado una nueva etapa para Carla Barber, que hace apenas unos meses rompía su relación con el hijo de Kiko Matamoros. A pesar de que su relación ha acabado, ambos han demostrado en más de una ocasión la increíble relación que siguen manteniendo. Hace ya unos meses que Diego y Carla ya no están juntos, pero parece que el hijo de Kiko Matamoros todavía no tiene idea de encontrar otra persona: «Ahora mismo no estoy abierto al amor. Evidentemente estoy abierto al amor, pero en el futuro. Mi verano ha empezado en solitario», quiso dejar claro.

No ha dudado en acudir a la clínica de Carla: «Evidentemente. Nosotros nos llevamos muy bien, somos amigos, tenemos una relación estupenda, y creo que eso es lo bonito, que al final puedes acabar una relación como la que teníamos y tener otra relación en la que la amistad prima»», confesaba.