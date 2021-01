Carla Barber ha sufrido un aparatoso accidente durante su última jornada de esquí en Baqueira Beret, hasta donde se había ido con Diego Matamoros.

La escapada romántica de Carla Barber y Diego Matamoros a Baqueira Beret para esquiar no ha acabado como ellos esperaban. La pareja no solo tuvo que volver un día más tarde a Madrid por culpa de las consecuencias de la gran nevada en la capital, sino que durante su último día en la nieve, la médico especializada en cirugía plástica sufría un accidente que le costaba una fractura de tibia.

Ha sido la propia Carla Barber la que ha dado la triste noticia a través de sus redes sociales. De hecho, tendrá que ser intervenida en los próximas horas. Eso sí, ella misma asegura que está con ganas de recuperarse pronto. «Hola mis chic@s, ayer por la tarde volvimos a Madrid. Tuve un accidente en pista y estoy con la tibia fracturada en el hospital. Me ha dolido una barbaridad, pero gracias a Dios estoy bien», escribe Carla junto a varias fotos de ella en el hospital.

«Esta tarde me operan la pierna y en un par de días, si todo va bien, podré volver a casa. Estoy animada y con ganas de recuperarme pronto. Lamentablemente no podré trabajar en unas semanas, pero volveré con más ganas que nunca, tengo muchas novedades y cositas que contaros ❤️ Un abrazo», termina explicando.

Carla Barber sufre un aparatoso accidente esquiando

Las imágenes que ha compartido Carla son justo del momento en el que tuvo que acudir hasta el hospital en Baqueira Beret para ser atendida. La vemos con la pierna izquierda inmovilizada y con frío. En otra de las imágenes que ha hecho públicas, la médico enseña cómo tiene su pierna tras el accidente.

Su pierna está totalmente deformada tras la fractura de tibia

Los mensajes de apoyo y ánimo no se han hecho esperar por parte de sus seguidores. «Te envío mucha energía positiva y una recuperación rápida! Besitos 😘», «😱😱😱😱😱 mejórate gorda☹️☹️☹️», «Ánimooooooooo 😘😘😘», «Te mando un abrazo enorme de cariño, @dr.carlabarber, que fuerza te sobra 😊❤️», «Nooooooo!! Mucho animo Carli, que tu puedes con todo!! Toda mi fuerza y un abrazo muy grande ❤️», «Ains Carla no me digas!mucho ánimo corazón todo va a salir perfecto y ya mismo estás pinchi pinchi! un besito enorme».

Unos minutos después de compartir esta publicación, Carla Barber explicaba a sus seguidores cómo ocurrió la caída: «Estoy bien, no había dicho nada desde ayer. Me fracturé al mediodía, fue súper doloroso. No podía parar de llorar. Mi primera reacción fue levantarme, y me di cuenta de que no podía. Estoy loca. Después de eso, a medida que pasaron las horas, me dolía más. Menos mal que Diego estaba conmigo, me trajo cuanto antes a Madrid. Me operan esta tarde», explica con ánimo.