Carla Barber este fin de semana ha vivido uno de los días más especiales de su vida: el bautizo de su pequeño. Ella y toda su familia viajaron a Canarias, una cita cargada de sorpresas, de hecho, ni siquiera la propia Carla conocía el lugar en el que se había organizado la celebración. Si bien hubo algún contratiempo antes de la fiesta como, por ejemplo, no tener la ropa con la que Bastian iba a recibir el bautismo, el resto de detalles salieron a pedir de boca. Todos salvo uno y es que Carla Barber coincidió en oufit con una de sus invitadas.

Aunque el vestido de ambas era completamente distinto, Carla Barber coincidió con los zapatos, un accesorio que por cierto era muy original. Quizás no lo suficiente, prueba de ello que coincidiese con la influencer, Natalia Osona. Ambas lucieron unos zapatos de tacón destalonados, corte en vinilo y un detalle de adorno tipo joya en la parte delantera, siendo exactamente los mismos los de uno y otra. Quizás por ello la doctora estética compartió fotos con ella, pero procuró cortar las imágenes en la que aparecían los zapatos de ella, con lo que demuestra que no le terminó de convencer que llevaran exactamente el mismo zapato.

Ninguna ha querido darle importancia a este momento en sus respectivas cuentas de Instagram, pero SEMANA ha reparado en esta coincidencia gracias a las instantáneas que han compartido. Un momento ‘tierra, trágame’ que se hace patente en las fotografías que te mostramos a continuación. Mientras Carla Barber lució un vestido color verde lima de satén, Natalia Osona apostó por una blazer, una falda pantalón y un top con plumas, eso sí, todo monocromático, en concreto, color blanco. A Carla le gusta tener todo controlado, pero se le escapó este detalle que quizás para ella se haya quedado en una simple anécdota.

Una celebración cargada de anécdotas

La madre de Carla Barber ha sido la encargada de organizar la comida y la fiesta del bautizo, un día que todos sus invitados recordaron por lo bien que lo pasaron. Degustaron sushi, probaron una tarta enorme que además estaba personalizada, bailaron reggaeton y, además, descubrieron el sexo del segundo bebé que ella espera junto a Joseph, su novio y padre de sus hijo: otro niño. Y, aunque no cambiarían nada de lo vivido ese día, ahora lamentan que tanto Joseph como el bebé están enfermos. Así lo ha revelado la también modelo en sus redes sociales, donde ha mostrado infinidad de momentos de un fin de semana único. Aunque no es muy dada a enseñar a su pareja, esta vez ha hecho una excepción y ha enseñado en varias ocasiones a ‘Jo’ y a su hijo, estampa familiar de la que está más que orgullosa. No te pierdas las imágenes de Carla, su amiga influencer y unos zapatos exactamente iguales.