¡La familia crece! Tan solo seis meses después de haberse convertido en mamá, Carla Barber ha anunciado que está embarazada. «Un nuevo amor crece dentro de mí. La familia aumenta y no podemos estar más felices!!! Estoy deseando contaros mucho más», señalaba a través de su cuenta de Instagram. La doctora ha compartido un tierno vídeo en el que se ven las reacciones a la buena nueva de los distintos miembros de su familia. El bebé es fruto de su relación con el empresario de origen francés Joseph y se convertirá en el mejor compañero de juegos de su hermanito Bastian quien llegó al mundo el 2 de mayo de este 2022.

«¿Otra vez?», saltaba su hermana nada más enterarse de que un nuevo miembro estaba en camino. Sus seguidores pronto han llenado su muro de bonitos mensajes por la feliz noticia. «Felicidades ❤️❤️❤️ A multiplicar amor!!!», le decía Verdeliss. Mientras que Violeta Mangriñán comentaba lo siguiente: «El sábado tenemos mucho que celebrar! Enhorabuena gordita, el amor más increíble, que lindo vivirlo de nuevo! Eres una valiente! Ojalá una amiguita para Gala».

El segundo embarazo de Carla Barber

Fue el pasado 2 de mayo cuando la que fuera Miss España se convirtió en mamá. «Nuestro príncipe está desde ayer con nosotros, Bienvenido Bastian», compartía en redes. Un bebé, que pesó 2.850 gr y midió 51 cm, llegó al mundo por cesárea. «Traía varias vueltas de cordón alrededor del cuello», detallaba. Desde el nacimiento, la vida de la doctora ha dado un giro de 180 grados. «Has pasado a ser lo que más quiero en el mundo. Las horas del día se convierten en segundos cuando te miro y no existe amor suficiente para explicar todo lo que siento por ti. Estos meses no paraban de decirme que echaría de menos tenerte dentro de mi, pero… es infinitamente mejor tenerte entre mis brazos». Por el momento, Carla Barber ha reconocido que no sabe el sexo del bebé. Aunque ha señalado que la próxima semana posiblemente pueda conocer si espera una niña o un niño.

A pesar de que para mucho ha sido una auténtica sorpresa este segundo embarazo de Carla Barber en tan solo seis meses, la doctora ya advirtió que tenía intención de tener familia numerosa y dijo que quería ser madre de cuatro hijos. Desde que comenzara su relación con Josep, a quien cariñosamente llama Jo, siempre se ha mostrado muy discreta sobre su romance. El hombre de su vida ha vivido afincado en Marbella y se dedica a la industria farmacéutica. «El novio de Carla tiene un puesto de gerente de ventas en un importante grupo y su economía está también saneada, aunque la empresaria prefiere no hablar de este asunto públicamente», afirmaba una fuente cercana a la revista SEMANA. El noviazgo comenzó el pasado verano tras su ruptura con Diego Matamoros.