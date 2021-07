Bigote Arrocet, de nuevo enamorado y con intenciones de plantar cara a María Teresa Campos

Edmundo Bigote Arrocet hizo la espantada tras romper con María Teresa Campos y nunca más tomó la palabra, al menos no para hablar sobre su expareja. La presentadora sí que le ha mentado en infinidad de ocasiones, ya sea para reprocharle la forma en la que salió de su vida o para poner sobre la mesa intimidades sexuales que tanto revuelo han generado. Sin embargo, el cómico chileno sigue en silencio y tan solo se vale de su entorno más directo para hacer llegar al público las buenas nuevas de su vida. Es así como llega ahora la noticia de que Bigote Arrocet podría estar de nuevo enamorado, como así acaba de anunciar su sobrina, Fiorella, el azote del clan Campos al denunciar constantemente las malas formas en las que habría sido tratado su tío durante los años en los que vivió junto a la popular familia.

Fiorella ha confirmado con su tío, Bigote Arrocet, continúa en con su vida en Chile y en sus planes próximos no está regresar a España, aunque no lo descarta. No solo por cuestiones profesionales, pues en su país natal el cómico tiene numerosos negocios, sino también, como así anuncia ella, porque ha encontrado una nueva ilusión que le ata a suelo chileno. “Está ilusionado y feliz”, comienza a explicar su sobrina, que desvela que el amor ha llegado de nuevo al corazón del humorista, maltrecho tras lo vivido y sufrido junto a María Teresa Campos. La presentadora ya ha expresado su deseo de volver a enamorarse, que no se cierra al hecho de que un hombre le devuelva la ilusión, pero que considera que es tarde para esperar y no confía en que llegue este futurible amor a tiempo para disfrutarlo como se merece.

Un paso que parece haber dado ya Bigote Arrocet, como así asegura ya su sobrina Fiorella. Una ilusión que le ha dado renovadas fuerzas y que bien podría aprovechar para abrirse en canal y confesar por qué decidió dejar a María Teresa Campos a través de un mensaje de texto y qué dinamitó su romance de la noche a la mañana tras una sonada discusión. Fiorella considera que ”ya es hora de que él lo cuente” y más teniendo en cuenta que desde el bando contrario el silencio es intermitente y bien pagado: “Ellas han hablado y nunca han dicho la verdad, pues ahora le toca a él. Él va a volver pronto, él siempre está al tanto de todo, pero no le interesa nada, vive su vida tranquilo y feliz”. Una vida que, según dice, ahora comparte con otra mujer. Vea el vídeo que abre esta noticia para conocer todos los detalles que Fiorella desvela sobre la nueva vida de Bigote Arrocet en Chile con las vistas puestas en España para hacer justicia.