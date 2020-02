Este domingo comenzaba ‘Viva la vida’ con una triste e inesperada pérdida. Fran Álvarez fallecía a los 43 años en su domicilio madrileño, siendo muchas las incógnitas que sobrevolaban sobre su muerte. Todas las miradas se pusieron entonces en Belén Esteban, su exmujer. La noticia había dejado desolada a la colaboradora, quien delante de las cámaras no ha querido hacer ninguna declaración al respecto. De hecho, se la ha podido ver muy seria este lunes cuando llegaba a su vivienda.

Primeras imágenes de Belén Esteban tras conocerse la muerte de Fran Álvarez

Sin embargo, no decir ni una palabra no ha sido la única decisión que Belén ha tomado, pues también ha decidido no acudir a ‘Sálvame’. La colaboradora ha preferido vivir estos difíciles momentos en la más estricta intimidad y no estar en plató el día en el que se trate todo lo relacionado con su fallecimiento.

Ha sido durante la tarde del lunes cuando el cuerpo de Fran Álvarez ha sido trasladado al tanatorio de la M30 y será este martes a las 11 de la mañana cuando su familia podrá darle su último adiós en su funeral. A pesar de que la autopsia ya se le ha realizado, no será hasta dentro de 40 días cuando la familia descubra las causas de su muerte.

¿Como está Belén?

Antonio Rossi ha desvelado en ‘El programa de Ana Rosa’ que Belén conoció el fatal desenlace a través de la llamada telefónica de un amigo. Fue en ese instante cuando las grandes amigas de la de San Blas se trasladaron hasta su casa con el fin de apoyarla tras esta pérdida tan impactante.

Aunque es cierto que no estaban pasando por un buen momento tras su separación, Belén se encuentra devastada. Tan solo se habían vuelto a ver después de que Belén solicitara la nulidad matrimonial.