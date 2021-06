«Tengo compañeros que tienen bastante información», ha avisado de forma clara Belén Esteban a Alexia Rivas.

El nombre de Alexia Rivas saltó a la luz pública por su sonado romance con Alfonso Merlos en pleno confinamiento, convirtiéndose en el auténtico culebrón de la cuarentena. Ahora, tras su paso por ‘Supervivientes’, afloran nuevas informaciones sobre la periodista. Belén Esteban ha aprovechado para advertirla sobre algo comprometido que podría salir próximamente.

«Hay mucha gente que está comentando y tiene pruebas de que estás con un hombre casado y que tiene hijos. Es un empresario muy, muy conocido. A mí me dicen que esta persona puso a alguien a quien pagaba 1.500 euros por llevarte las redes sociales», le decía durante su entrevista en ‘Viernes Deluxe’. «Yo a lo que voy. Tengo compañeros que tienen bastante información», añadía.

La colaboradora ha explicado que se trata de una persona «poderosa», sin entrar en más detalles. «A mí me llega que tú estabas con esta persona y que cuando esta persona se entera por la tele de lo de Merlos, lo dejáis». Ha explicado que este temería las consecuencias de que saliese a la luz la información: «A mí lo que me cuentan es que él está muy acojonado porque lo sabe mucha gente. Os han visto cenar y le da miedo por su mujer. A mí me han llegado estos mensajes de una persona con la que tengo contacto».

Alexia Rivas ha confirmado que la información es veraz, pero difiere en los detalles. «Sé de la persona de la que habláis. Tuvimos una relación antes de entrar en ‘Supervivientes'». Ha explicado que el ‘affaire’ se terminó porque «no iba bien». Respecto a una supuesta infidelidad por parte de él, ha recalcado que este no estaba bien en su matrimonio: «A veces las relaciones están mal, pero también haces daño». Se defendía asegurando que es una mujer soltera, sin ningún tipo de compromisos: «No soy una monja, estoy soltera y puedo salir con quien quiera».

Alexia se rompe en lágrimas

La periodista ha regresado al plató de ‘Socialité’ donde trabajó como reportera durante dos años y se ha mostrado muy emocionada. No podía más que romperse en lágrimas: «He sido muy feliz aquí, mucho. Di mucho por este programa. La gente que ha estado conmigo trabajando lo sabe. No me importaba estar cuatro horas más trabajando, no me importaba hacer viajes…».

Además, ha explicado haber tenido la sensación de haberse ido por la puerta de atrás del programa. «Cuando no estás en sintonía, a veces no te queda otra que irte». Todo como consecuencia de su sonado noviazgo con Alfonso Merlos y la pillada durante una videoconferencia que terminó con la relación del periodista con Marta López. Acerca de aquel breve romance, que duró unos seis meses, Alexia ha sido rotunda: «Alfonso Merlos no me quiso bien».