Begoña Gutiérrez fue durante años amiga de Isabel Pantoja, pero ya no se hablan. Esta mujer que en el pasado actuó «como empresaria» y otras veces como «booking mánager» o sea «buscadora de conciertos», asegura que la cantante ha incumplido un importante acuerdo laboral que le ha hecho perder mucho dinero. Por este motivo la ha denunciado. «La quiero ver en un tribunal», dice. No contenta con la batalla legal que ha emprendido contra ella, ha desvelado informaciones inéditas sobre ella, como por ejemplo su particular estilo de vida -está despierta casi hasta el amanecer- o la relación que mantiene con su hermano Agustín. A los dos los llama los “Bonnie and Clyde”.

Begoña Gutiérrez «hace un año y algo» se estropeó su amistad con la artista. Antes eran íntimas. Inseparables. Se pasaban horas juntas, fuera y dentro de Cantora: «Hablábamos de todo». Un lugar que define como algo siniestro, por cierto. Cree que Isabel y su hermano Agustín «son personas que están aisladas en un sitio que es como del siglo pasado. Todo les incomoda». Del día a día de la Pantoja, cuenta que «se acuesta muy tarde. Se pasa el día durmiendo y se puede levantar a las cuatro o a las cinco de la tarde. Se acuesta a las seis o las siete de la mañana. Por la noche se dedica a hablar por teléfono. También se dedica a rezar. Cuando hablaba conmigo yo pegaba cabezadas».

Isabel Pantoja «ve series colombianas», asegura Begoña Gutiérrez

Aún hay más. Según Begoña Gutiérrez, Isabel Pantoja es aficionada a las telenovelas: «Ve series colombianas». Y llama al entorno de Telecinco «Mierdaset». Y aunque no está conectada a las redes sociales, «le llega la información porque tiene un grupo de intoxicadores que son como una secta y están todo el día poniendo a unos contra otros».

«Sé lo que he vivido como amiga. Sigo manteniendo amistad con todo su entorno», insiste Gutiérrez. «He conocido a una Isabel a solas y era una persona divertida, una persona normal que incluso admitía críticas». Asimismo, acusa a la tonadillera dejarla tirada con una gira de conciertos que dejó de lado de la noche a la mañana. Así, ha acudido a la justicia: «Que se ponga en contacto con mi despacho de mi abogados, que vienen todas las pruebas. En España vamos por la vía civil y en Estados Unidos se va por la vía penal. Nosotros vamos contra ella y contra por un delito penal con petición de cárcel. Hay documentación suficiente».

«Con el hermano teníamos que esconder las compras porque lo criticaba todo», asegura la examiga de Isabel Pantoja

Otra de las bombas que ha lanzado en ‘Sálvame’ tiene que que ver con Agustín Pantoja. Begoña Gutiérrez dice que Isabel Pantoja está obligada a entenderse con su hermano “por un asunto económico” y que este mira con lupa todo lo que hace la cantante: «Con el hermano teníamos que esconder las compras porque lo criticaba todo». Hacía referencia a las veces que esta adquiere «ropa» o «menaje». Incluso ha revelado que el mánager de la artista, aunque no ve con buenos ojos que Isabel se pase con sus gastos, sí hace lo propio cuando se trata de sí mismo: «Ha hecho compras superiores a 7.000 euros en Las Rozas Village».