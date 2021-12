¿Están juntos Bárbara Rey y Bigote Arrocet? Es la pregunta que muchos se hacen desde que salieran a la luz imágenes de la exvedette y el humorista juntos. Se conocen desde hace más de 30 años, pero el pasado lunes acudieron en mutua compañía a un acto celebrado en el hotel Wellington de Madrid… y saltaron todas las alarmas. Allí se mostraron felices y muy confidentes, dándose incluso «piquitos» de vez en cuando, según ha señalado Beatriz Cortázar en ‘Ya son las ocho’. Ha sido precisamente en el programa de Sonsoles Ónega donde Bárbara ha contado qué la une al exnovio de María Teresa Campos. ¿Son novios?

«Estoy a gusto y muy feliz»

«Me encuentro muy bien. Dios dirá. De momento estoy muy a gusto y muy feliz». Con esta breve respuesta, la de Totana ha dejado caer que podría tener una relación sentimental con el chileno argentino. O no… En el aire ha quedado todo. ¿Juega al despiste con estas declaraciones o realmente algo le hace ‘piticlín’ cuando está con Bigote? De momento, se niega a decir una palabra más.

Y es que en las últimas horas la han seguido varios reporteros gráficos mientras conducía por Madrid. Algo que la ha hecho estallar hace apenas unas horas. En la mañana del martes ha increpado a los ‘paparazzi’ que buscaban inmortalizarla y amenazaba con acudir a las autoridades. Lo cierto es que a Bárbara Rey se le acumulan las tensiones. Hace apenas cuatro días se ha sabido que la mesa del Senado ha aceptado la solicitud realizada por el senador de Compromís, Carles Mulet, para que comparezca en la cámara alta para «explicar las informaciones que apuntan a que recibió dinero público de fondos reservados para que no hiciese públicas sus supuestas relaciones con supuestos cargos del Estado». Además, tendrá que dar explicar si este dinero lo recibió también a cambio de que no hablar de la presunta relación que mantuvo con el Rey Juan Carlos. No es un asunto menudo.

Por suerte, a sus 71 años parece sentirse ilusionada de nuevo. Ella nunca ha ocultado la buena sintonía que tiene con Edmundo. Ambos han coincidido en el plató de ‘Secret Story’. Allí, la murciana ha confesado que tiene un muy buen concepto del comediante. «Es educadísimo y correcto y lo que recuerdo de él es bueno todo».

Bigote trabajó en el circo de Ángel Cristo

Cierto es que siempre se llevaron bien. Décadas atrás, cuando ella era una estrella de la pista, él llego a trabajar en el circo que regentaba con Ángel Cristo, padre de su hija Sofía. Mucho ha llovido desde que compartieran shows ante el público. Ahora el ‘número’ que los une es el del amor, quizás… Desde que pasearan palmito en una fiesta de Navidad, pocas dudas quedan ya del posible romance. Según el portal ‘Info lujo’, Bigote y Bárbara llevan tres meses saliendo juntos. «Dios dirá», pues, si el ‘feeling’ entre ellos sigue su curso. Continuará…