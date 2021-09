Después de que Sofía Cristo hablara de su padre, Ángel Cristo, en la casa de ‘Secret Story’, su madre, Bárbara Rey, ha hablado del calvario que vivió

Sofía Cristo es una de las concursantes que más juego está dando en ‘Secret Story’. A lo largo de estos días en la casa ha hablado de su relación con su padre, Ángel Cristo, además de sus problemas de adición que logró superar hace ya más de ocho años. La hija de Bárbara Rey se ha sincerado ante sus compañeros y los tele espectadores de algunos de los momentos más complicados que ha vivido. Esto le ha hecho recordar a Bárbara Rey el calvario que vivió cuando su hija era joven y consumía drogas junto a su padre.

Bárbara Rey se ha roto al recordar algunos de los momentos más complicados de su vida

La ex vedette ha recordado sus primeros años con el domador de leones y sobre sus problemas con el alcohol: «Ángel tenia una enfermedad, tenía este problema. Yo cuando me casé con él, no lo sabía. Yo no sabía que bebía. Él se tomaba un whisky o dos conmigo, pero me parecía lo más normal del mundo. Pero después de casarnos ya la cosa… Claro que me di cuenta. Se levantaba con un whisky en la mano», ha confesado. Pero para ella, lo más doloroso fueron los años en los que su hija, Sofía Cristo, comenzó a coquetear con las drogas.

La que fuera vedette habla de la relación de su hija y su padre

La propia concursante ha revelado en el programa que comenzó a consumir canabbis a los catorce años y cocaína a los quince. También ha hablado de las drogas que consumía su padre que le relajaban durante su enfermedad. Bárbara Rey ha respondido a esto: «El tema de la cocaína yo pienso que le aliviaban los dolores pero le produjo otras muchas cosas. Empezó a pasarle factura. Yo sé que mi hija ha tenido una relación buena con su padre aunque de pequeña no la tuviera«, ha comenzado diciendo antes de revelar uno de los momentos más dolorosos para Bárbara. «Ella empezó a consumirla de muy joven. Y al empezar a consumir muy pronto, llegó un momento que eran colegas. Eran padre e hija pero eran colegas. Él mandaba a mi hija a comprarla», ha confesado entre lágrimas.

Después, la que fuera vedette ha aprovechado para lanzar una reflexión a todos aquellos que ahora hablan de maltrato. «Aquí muchas veces se ha hablado de los malos tratos y de las cosas que los padres o las madres hacemos a los hijos. Aquí en un programa de corazón, no recuerdo cuál, él dijo que le daba cocaína a su hija ya que era mucho mejor de la que ella se iba a poder comprar o encontrar. Y entonces nunca nadie salió ni a defendernos ni a ella ni a mí entonces. Yo agradezco que mi hija quiera a su padre porque lleva su sangre. Pero lo hemos pasado realmente mal», ha sentenciado.

Sofía Cristo habla de sus problemas de adicción y de los que tenía su padre cuando ella era pequeña

Por su parte, Sofía Cristo también ha hablado del tema de las adicciones de su padre. «Tenía problemas con el alcohol y al probar otras cosas, le hizo engancharse. Esto le hizo que se calmara el dolor de su enfermedad. Él vio que se le quitaba el dolor y para él fue una fantasía», ha asegurado. «Mi padre era domador de leones. Mi padre fallece en 2010 pero mis padres se separan cuando yo era pequeña, con cinco años. Cuando mis padres se conocen ya era alcohólico», asegura.

Habla de que la enfermedad que Ángel Cristo padecía era la excusa perfecta para consumir drogas, ya que aseguran que le calmaba el dolor. Su hija ha asegurado que «esa era la justificación para empezar a consumir pero después buscas cualquier excusa para justificar que sigues consumiendo», ha confesado Sofía ante sus compañeros de programa.

Sofía Cristo se enfrenta a su línea secreta de la vida

Este martes, la hija de Bárbara Rey ha inaugurado una nueva dinámica hasta ahora, la Línea Secreta de la Vida, en la que tiene que compartir con la audiencia aspectos de su vida desconocidos hasta ahora. La concursante se ha emocionado y no ha podido evitar derrumbarse: «No me esperaba ser yo la primera que hiciera esto por lo que estoy muy nerviosa», ha dicho. A pesar de esto, cuenta con el apoyo de su madre que ha asegurado que le apoya en estos momentos y que le aconseja que cuente hasta que ella quiera contar