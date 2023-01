Hace apenas 24 horas, Bárbara Rey sorprendía a España entera hablando por primera vez del romance que mantuvo con el rey emérito. Lo hizo en televisión, en el programa ‘Y ahora Sonsoles‘, aprovechando que está promocionando ‘Cristo y Rey‘, la serie biopic que acaba de estrenar la plataforma de streaming Atresplayer Premium sobre su matrimonio con el domador Ángel Cristo y su relación con el Rey Juan Carlos. Después de décadas sin pronunciarse sobre el affaire que siempre fue un secreto a voces, la actriz y exvedette rompía por fin su silencio para confesar: «Me hubiese gustado que no ocurriese nunca. No es arrepentimiento. No ha sido bueno para mí». Además de su entrevista con Sonsoles Ónega, la de Totana ha ido revelando nuevos detalles sobre su historia de amor con el padre de Felipe VI, como lo mucho que le amó o cómo terminó la cosa…

«Le he querido mucho. Lo que pasa que nosotros teníamos un pacto desde el principio, él tenía su vida, yo tenía la mía. Sabíamos que no podía haber otra cosa», explica Rey en ‘Vanity Fair’. Una revista en la que revela que no hubo una ruptura («no es que se rompiera» como tal: simplemente todo se diluyó con el tiempo. Y cuando ella conoció al que sería su marido y padre de sus hijos no lo volvió a ver».

En otra entrevista con ‘El País’, la murciana ha aclarado algunos puntos sobre sus comienzos. Tal y como se refleja en la serie, se conocieron el Palacio de la Zarzuela en los años 70, pero «es mentira que me lo presentara Adolfo Suárez». En el citado periódico, señala que lo suyo con el exmonarca «fue algo más que una amistad… nunca pasó de ser una amistad íntima». Ella era joven y se enamoró de él: «Yo lo quise mucho y estaba muy bien con él. Y creo que él también estaba bien conmigo, pero lo nuestro era imposible».

Queda claro que Bárbara Rey se ha quitado el veto a sí misma. Se ha dado licencia para hablar. Cree que ha llegado el momento de «verbalizar» una parte de su pasado que, sin ella quererlo, la ha marcado en muchas cosas. Y no siempre para bien. Porque lleva casi 50 años siendo objeto de todo tipo de comentarios y rumores sobre su idilio con Don Juan Carlos. Ahora, por fin, es ella quien lo cuenta en primera persona. Quién mejor para rememorar episodios de su vida de los que no se atrevía a hablar «por pudor». Tal y como destaca en el diario, «los tenía dentro y me estaban haciendo mucho daño”.

La serie ‘Cristo y Rey’ se estrenará el próximo domingo 22 de enero en la plataforma en streaming de Atresmedia Premium. Está protagonizada por la actriz Belén Cuesta, que encarna a Bárbara, y Jaime Lorente, que se mete en la piel del empresario circense Ángel Cristo. Por su parte, Cristóbal Suárez se pone en la piel del monarca.