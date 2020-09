Carla Barber, pareja de Diego Matamoros, ha denunciado públicamente en sus redes sociales los insultos que recibe a diario. En especial, desde el asalto en su portal.

Carla Barber vivió el pasado jueves una auténtica pesadilla. Cuando la doctora llegó a su portal fue asaltada por dos hombres que la dejaron inconsciente con el único objetivo de robarla, un percance por el que incluso se ha planteado tener un miembro de seguridad a su lado. Sin embargo, este no es el único ataque al que ha debido de hacer frente. Así lo ha confesado la propia canaria en sus redes sociales cinco días después. Este martes la pareja de Diego Matamoros ha revelado que, además del atraco que sufrió, cada día debe hacer frente a «ofensas constantes», las cuales se han multiplicado desde la pasada semana. Una situación con la que no solo se muestra dolida, también profundamente decepcionada con la sociedad.

«A pesar de lo acontecido, no sé qué es peor. Que me asaltaran, agredieran físicamente (pudiendo haber perdido la vida si la maniobra que me realizaron hubiera salido mal) y robaran. Que haya personas que pongan en duda que la historia que he contado no es real y puedo ser capaz de inventármelo. Que puedan existir personas en este mundo que se alegren por lo que me ha sucedido y encima sean capaces de escribir de forma pública o privada en una red social como esta «que se fastidie» o «que se aguante», «eso le pasa por enseñar lo que tiene» etc. Llegará el día en que os pueda contar con detalle la infinidad de ataques diarios que recibo, llegará el momento en el que podáis ver cuánta gente intenta hacerme daño sin motivo aparente más que la envidia», dice la doctora estética en las stories de su Instagram.

A pesar de que Carla ha comentado en su perfil que solo quiere mirar hacia adelante y que se siente afortunada por la vida que tiene, así como las personas que tiene a su lado, la también modelo no ha querido pasar por alto las críticas recibidas esta semana. «Es muy triste que esto pueda ser verdad: los ataques públicos, las ofensas constantes, las faltas de respeto que recibo a diario. La alegría por el mal ajeno. Me considero una persona afortunada. Gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, a mi carácter fuerte, a mi trabajo y a la forma positiva que tengo de afrontar la vida, todo lo anterior son simples anécdotas y toda esa gente genera en mí una enorme lástima», añade Carla Barber.

No obstante, el feedback que recibe no es solo negativo. Y es que entre los seguidores de Carla también hay muchos followers que diariamente le hacen llegar bonitas palabras y que la admiran por todo lo logrado a sus tan solo 30 años. Para muchos de ellos, es un ejemplo a seguir y, por ello, Barber han querido dirigirse a ellos. «Hasta entonces solo puedo daros las gracias de todo corazón por cada mensaje de cariño, amor y apoyo que son la inmensa mayoría. Os quiero», finaliza la novia de Diego Matamoros. Palabras que llegan después de haber vivido unos días muy difíciles en los que ella se quiso refugiar en sus seres más queridos. La canaria voló a la isla para estar junto a sus progenitores y su hermana, con quienes tiene una exquisita relación para sentirse protegida. Así lo hizo saber la propia Carla en su perfil de Instagram. «Gracias por los mensajes de cariño y apoyo. Estoy en casa, arropada y acompañada en todo momento», escribió.