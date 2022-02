Kiko Rivera ha vuelto a tomar la palabra y no precisamente para apaciguar las revueltas aguas en las que se ha convertido su familia en los últimos meses. Mientras su prima Anabel Pantoja vive su propio drama personal tras su ruptura matrimonial de Omar Sánchez, el Dj ha reaparecido en la portada de la revista ‘Lecturas’ para fijar de nuevo sus ataques en su hermana, Chabelita Pantoja. Sin embargo, aunque siempre ha sido duro con ella a la hora de tratarla en los medios, esta vez parece que ha traspasado varias líneas rojas y podría enfrentarse a graves problemas, más allá de los evidentes familiares.

Vídeo: Europa Press

Por un lado, Kiko Rivera asegura que no ve a Chabelita como su hermana y narra un supuesto episodio de intento de suicidio de su hermana que él frenó a tiempo y que fue precisamente ese día el único que ha levantado la mano en su contra, aunque por su bien. Duras afirmaciones que Asraf Beno ha querido hacer frente con contundencia, no solo en defensa de su chica, sino también de él mismo, pues no le ha sentado nadie bien que le mande a “comer Kebab’, lo que se ha tildado ya por muchos como un desafortunado comentario con tintes xenófobos.