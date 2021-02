La periodista ha visitado el plató de ‘Sálvame’ para hablar de su enfermedad y de su romance con el cantante.

Ares Teixidó ha visitado el plató de ‘Sálvame’ para contar en primera persona cómo ha vivido su última etapa, alejada por completo de los medios de comunicación. La joven ha contado cómo ha cambiado su vida desde que entró en la casa de Guadalix de la Sierra como concursante de ‘Gran Hermano VIP’, donde se enfrentó con Belén Esteban. También ha revelado de qué manera le cambió la vida tras ser diagnosticada de diabetes, una enfermedad que la llevó a sufrir una depresión. Todo ello sin olvidar su ‘affaire’ con David Bustamante, con el que tuvo un breve, pero sonado romance.

«No supe gestionar lo que viene luego después del paso por la casa. A mí me superó», ha explicado sobre su paso por el ‘reality’. Una experiencia de la que no se arrepiente, pero que la hizo sentir sobrepasada. Poco después de aquello llegaron sus problemas emocionales. «Ahora estoy bien, estoy sana. Damos poca importancia a la salud mental. Cuando sentí que no estaba bien pedi ayuda», contaba.

Al recordar su fugaz idilio con David Bustamante, ha confesado: «No sabéis lo que pasé. Si lo pasara ahora no sé si lo haría igual, pero no haría diferente. me tendría que haber plantado y decir: ¡Qué mierda es esta! Por qué ese machismo, por qué ese clasismo. ¿Soy menos? Fue un despropósito todo«. Que la etiquetaran como «la nueva Paula Echevarría» la hizo sentirse mal. «Nunca pretendí ser nadie. Aquello fue despectivo y clasista». Se refería a que se insinuase que es una trepa o que quería aprovechar la fama del cantante para ganar popularidad.

Ares Teixidó se enfada con ‘Sálvame’ y los acusa de hacerle una «encerrona»

«Lo que no quería es que pareciese lo que al final pareció», decía. «Entiendo que era el tema en ese momento. Lo pasé lo mejor que pude, pero me llevó a un punto límite». Teixidó ha explicado que durante aquella etapa lo hizo “todo mal”, aunque no se avergüenza de su pasado. Sí se ha mostrado indignada con el programa por sacarle el tema de su noviazgo con el de San Vicente de la Barquera. “A toro pasado esto me parece oportunista. Ahora me parece un tema trasnochado. He venido aquí porque era una forma de reconciliarme con el medio. Era una forma de decir: ‘He estado mal, pero se puede estar bien’. Entiendo que no tiene ningún interés hablar de eso en ‘Sálvame’… Me habéis llamado… Ya me parecía raro juntar los conceptos amabilidad y ‘Sálvame’, pero me parece una encerrona”, se lamentaba.

A día de hoy, vive tranquila fuera del foco público. Y no desea volver a la «Diría poco de mí sacar la lista y enumerar las cosas que se hicieron mal, porque todo lo que pasé ha hecho que sea la mujer que soy a día de hoy. Me gustaría haber aprendido de otra manera, pues también».