David Bustamante se ha enfrentado a su mayor desafío. El cantante ha participado en ‘La Velada del Año 2’ de la mano del ‘streamer’ vasco Ibai Llanos. Un acontecimiento que ha batido todos los récord de ‘Twitch’ y que se ha convertido en el contenido más visto de la plataforma de vídeo en ‘streaming’. El cántabro tuvo que abandonar el ring contra el youtuber Mr. Jagger durante el combate de boxeo celebrado en el Pabellón Olímpico de Badalona. Poco después, ha compartido un sentido mensaje en redes donde ha indicado que este último reto ha sido una auténtica lección de vida.

«Siempre es dura la derrota, lo es y duele… Pero en las derrotas es donde se aprende», ha comenzado explicando a sus seguidores en su perfil de Instagram. Primero ha querido felicitar a su contrincante por una victoria que ha calificado como «merecida». «No fui capaz de más», ha reconocido. También agradece a aquellos que le dieron su aliento y creyeron en él como el ganador. «Aún perdiendo me hicieron saber de su orgullo por el hecho de haberlo intentado. A mi equipo, que ha entregado tanto como yo o más. Siento si he defraudado a alguien». Termina este mensaje, que ha sido muy aplaudido, subrayando lo siguiente: «Gracias a los que me queréis y entendéis mi manera de caminar por la vida. Seguro que como yo, no os aburriréis jamás. El de siempre y para siempre! Vuestro Busta».

Un desafío apto para valientes como David Bustamante

Aunque ha sido una noche de derrota para el cantante, sus seguidores se han mostrado muy orgullosos de él y han destacado su valentía. Entre ellos, varios rostros conocidos, como Roberto Leal. «Ejemplo dentro y fuera. Coraje dentro y fuera. Amigo y compañero dentro y fuera. Eres un super clase y los que te admiramos, hoy lo hacemos un poquito más. A por otra aventura más. Tuya es la vida», ha sido el mensaje que le ha dedicado el presentador. Mientras que Narcís Rebollo añadía lo siguiente: «Felicidades David, aprender de una derrota es una victoria en la vida». Incluso su contrincante, Mr. Jagger, se ha rendido ante su osadía. «Subirse a un ring es una victoria. Ha sido un placer enorme».

David Bustamante se preparó a conciencia para este reto e, incluso, perdió 15 kilos en un tiempo récord, tan solo un mes. Se ha sometido a un arduo entrenamiento de la mano de su preparador físico, Iván Perujo. Este último se mostraba orgulloso del trabajo realizado por su pupilo. «¡Cinco semanas de infarto! Ha sido duro, exigente, apenas cinco semanas para prepararse, dobles sesiones, dieta personalizada, pérdida de 15 kilos y todo ello mientras trabajaba en el musical ‘Ghost’. Una auténtica proeza solo al alcance de gente comprometida, luchadora y entregada como David Bustamante. Pase lo que pase, ya hemos ganado», eran las cálidas palabras que le dedicaba.