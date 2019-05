3 Anima a sus seguidores a superar los complejos

Desde hace unos meses, Alba comparte en su Instagram la rutina deportiva a la que se está sometiendo con la ayuda de un personal trainer. «Yo este año antes de verano he intentado ponerme las pilas», declaraba, pero asegura que nunca va a dejar de disfrutar de comidas o cenas.

«La verdad es que ayer estaba viendo la tele y me entró el atracón y me comí un bol de cereales. Yo siempre voy a seguir comiendo, me gusta la comida. Como y devoro, soy grande de cuerpo, de hueso. No soy delgada y estoy orgullosa. Tengo mis curvas, tengo mi pecho, mi culo…», aseguraba sin complejos.

Al final de su confesión, Alba ha querido animar a todas las personas que están acomplejadas con un mensaje rotundo: «La gente vale más por su persona. Olvídate de lo que digan. Si tienes curvas, quítate el vestido en la playa y di: ‘Aquí estoy yo'».