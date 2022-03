Antonio Resines se ha reinventado. Un mes y medio después de que abandonara el hospital en el que permaneció casi 50 días e inmerso en una recuperación que está dando sus frutos, ahora se lanza al mundo de la educación. Y es que el actor se convertirá muy pronto en profesor, según ha avanzado él mismo en Linkedin, donde cuenta que es socio de un mastershow en el que se combina una obra de teatro y un evento en el que desarrollar tus habilidades personales. Pero, ¿cuál será el papel del actor en esta historia? Al parecer, él será quien guíe la parte online.

Muy ilusionado por este proyecto llamado ‘Beliquid’, en el que se asegura que te ayudarán a ganar seguridad, perder miedos, desarrollar la automotivación o a crecer en lo personal y lo profesional, Antonio Resines se ha liado la manta a la cabeza para «comerse el mundo». «Me he levantado con ánimo y con ganas de agradecer, de nuevo, todo el cariño que me estáis dando en esta red. Ya no puedo decir eso de que YO NO TENGO REDES, porque ahora soy muy de Linkedin. Sí, Linkedin, desde que me lio mi socio y, sin embargo, amigo Coté Soler», comienza diciendo Antonio Resines en su último post. Ha sido él mismo quien ha invitado directamente a 50 personas para conocer su nuevo negocio, el cual fue fundado hace unos meses.

Él junto a otros siete empleados trabaja a fondo para que todo salga a la perfección y las empresas que recurran a ellos aprendan a gestionar el estrés, las preocupaciones o adaptarte mejor a las nuevas situaciones. Antonio Resines se ha visto obligado por sus problemas de salud a hacerlo y es que tras recibir el alta hospitalaria tuvo que recurrir a un andador y a expertos para hacer más fácil su recuperación. Esta nueva profesión adelantada en La Razón, ha tenido muy buena acogida entre sus amigos y conocidos de la red profesional, Linkedin. Son muchos los que aplauden este giro y el hecho de que Resines se atreva a transmitir sus conocimientos a otros, prueba de ello, todos los comentarios recibidos en las últimas horas.

Antonio Resines está muy agradecido

«Qué alegría tenerte de nuevo a tope», «Eres un crack», «Nunca dejes de sorprender» o «Me alegra mucho verte aporreando el teclado con esa energía» son solo algunos de los mensajes recibidos esta semana. Antonio Resines está agradecido por el ánimo que todos aquellos que le admiran le han hecho llegar y, además, podrá seguir trabajando desde Cantabria, comunidad a la que se ha mudado para terminar su recuperación. Debido a las clases que él impartirán serán online, él solo necesitará un ordenador y conexión a Internet, dos cosas que él podrá conseguir desde cualquier punto del mapa.

Su intención es volver a primera línea, aunque deberá hacerlo con cautela. Feliz de todos sus avances, el intérprete habla con normalidad de las dolencias que sufre tras estar ingresado casi dos meses al contraer coronavirus. «Puedo andar, cosa que hace tres semanas no podía. Puedo andar incluso sin la muleta, cuando he visto las escaleras de la tarima casi me da un infarto», dijo al recibir la Medalla de Bellas Artes. Si bien está cansado, de ánimo se encuentra en uno de los mejores momentos. «Solo es tiempo y ganas. Volveré, pero con tiempo», comentó.

