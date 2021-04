Antonio David Flores ha reaparecido a las puertas de su casa de Málaga. Visiblemente más delgado y desmejorado, el colaborador no ha revelado cómo está.

Antonio David Flores es uno de los personajes más buscados de la crónica social. Después de la emisión de los primeros capítulos de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ y de que fuera despedido de Mediaset, hay quien esperar escuchar al colaborador de televisión. El desgarrador testimonio de su ex y madre de sus hijos, Rocío Carrasco, no le deja en buen lugar y así se ha hecho evidente en redes sociales, pues hay muchos espectadores que han cargado contra él. Desolado con la situación que está viviendo y, según él, el juicio al que le está sometiendo la sociedad, Antonio David está mal anímicamente, un estado que se hace evidente en su rostro, tal y como se ha podido ver en sus últimas imágenes. Más delgado que hace unas semanas y visiblemente desmejorado, el colaborador de televisión no quiere pronunciarse ante las cámaras, mucho menos confesar cómo está viviendo el momento más duro de su vida.

Vídeo: Europa Press

Con una gorra, provisto de mascarilla y con un outfit con el que buscaba no llamar la atención, Antonio David Flores sale corriendo en cuanto ve a la cámara de televisión. Huye hasta la puerta de su casa, pero no puede evitar que los reporteros le pregunten por cómo se encuentra a lo que el tertuliano no responde. Se limita a agradecer el interés, eso sí, ni una palabra sobre la pesadilla a la que está haciendo frente. Al igual que su hija Rocío Flores, quien a pesar de ser preguntada cada día por el desgarrador testimonio de su madre, no ha dado su opinión sobre ninguno de los episodios hasta ahora emitidos. Fue en su estreno cuando la joven intentó intervenir en directo, siendo los directores del documental los que declinaron su llamada. Supuestamente estaba demasiado nerviosa, por lo que consideraron que le perjudicaría entrar por teléfono.

Dos semanas después del estreno en televisión de esta docuserie que ha arrasado en audiencia, la vida de la familia de Antonio David Flores ha dado un giro radical. No ha pillado de sorpresa a nadie, ya que, tal y como anunció en su momento Jorge Javier Vázquez, se avecinaba un tsunami para el malagueño, un presagio que se ha terminado cumpliendo. Solo unos días después el colaborador de televisión fue despedido de manera fulminante, una drástica decisión que se comunicó a los espectadores solo un día después del primer capítulo del especial de Rocío Carrasco.

Ahora otro de los momentos más esperados es la llegada de Olga Moreno a ‘Supervivientes’. La esposa de Antonio David es uno de los pesos pesados de la aventura selvática y es que quién sabe si esperará su llegada a la isla para confesarse sobre cómo han llevado ella y sus seres más queridos estar en el punto de mira de todo un país.