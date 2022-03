Durante la mañana del lunes veíamos llegar a una conocida clínica de estética a Rocío Flores y Olga Moreno. Ambas han viajado a Madrid para someterse a un retoque. Por la noche acudía a visitarlas Antonio David Flores, que también se encuentra en Madrid. A la salida de la clínica, el ex Guardia Civil ha hablado con la prensa de todo lo que ocurre a día de hoy en su vida y ha roto una lanza a favor de la prensa, que asegura que siempre le ha apoyado.

«La prensa siempre me ha querido y me ha respetado, exceptuando el último año y medio. He dado mucho a la prensa y la prensa a mí, también. Yo os quiero, lo que pasa que hubo un día que decidí no hablar más para los medios», ha empezado diciendo sobre el papel que ha jugado la prensa, para él, en el último año y medio. Su despido de Mediaset, su ruptura con Olga y la posterior confirmación de su relación con Marta Riesco han sido unos temas que lo han mantenido en el ojo mediático mucho tiempo. Esto ha llevado a muchos a criticarlo, siendo muy duros con él.

Antonio David siempre se ha mostrado muy unido a su familia. Esto hace que quiera estar al lado de ellos en los momentos más delicados. Como no podía ser de otra manera, el que fuera colaborador de ‘Sálvame’ se ha trasladado hasta la clínica en la que han sido intervenidas su hija y su expareja para estar un ratito con ellas: «Va para largo. Están fenomenal, ha salido todo bien. Van a pasar unos días en la clínica por protocolo. Están bien, están tranquilas. Estarán un par de días hasta que puedan caminar. No sé más nada», ha explicado sobre cómo se encuentran.

Pues bien, queriendo dejar claro que no hay mala relación entre él y Olga Moreno: «Yo las acompaño siempre en las decisiones que tomen. Yo siempre con ellas, aunque intentáis, en alguna ocasión, hacer ver que no nos llevamos bien», ha empezado diciendo. El reportero se interesa por esto y le pregunta que qué problema ha tenido en este sentido: «Ha habido colaboradores que, a fecha de hoy, continúan insinuando que nuestra relación es mala y es todo lo contrario. A ver si queda ya claro de una vez por todas. Bueno, pero si tampoco es necesario una imagen. Estoy aquí porque es mi obligación estar aquí, simplemente eso. Me siento molesto porque parece que obligatoriamente tiene que existir una mala relación, cuando no es así, nada más. Pediría, por favor, que evitaran de hacer ese tipo de insinuaciones y de comentarios porque no tienen sentido alguno».

Antonio David Flores abandonaba la clínica y se iba directamente a casa de su chica, Marta Riesco, que estaba allí esperándolo. El ex Guardia Civil está viviendo una época increíble y no lo esconde: «Estoy muy feliz, muy contento». Aunque no han querido dar todavía el paso de dejarse ver juntos, lo cierto es que están juntos y que están disfrutando al máximo de esta etapa.

