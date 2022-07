Antonio David Flores y Marta Riesco están pletóricos y eso es innegable. Son la viva estampa del amor y, aunque ya no esconden lo que sienten, jamás les habíamos visto como desde este miércoles te muestra en exclusiva SEMANA. En nuestro último número, que podrás comprar si corres a tu kiosco o en versión digital AQUÍ, podrás ver por primera vez a la periodista comiéndose a besos al malagueño. ¿Dónde? Pues en la playa. La pareja ha iniciado ya sus vacaciones y se ha trasladado a la costa granadina, donde han dado rienda suelta a su pasión. Besos, bromas y caricias…son solo algunos de los detalles que puedes encontrar en SEMANA.

En las imágenes nunca vistas de la pareja queda claro que Antonio David Flores y Marta Riesco están en su mejor momento y que ya no tienen miedo alguno a ser vistos. Sus imágenes más románticas nos ayudan a saber cómo es su relación cuando creen que no hay cámaras que les capten, fotografías que darán mucho que hablar a partir de ahora. Es su versión más relajada y la cual demuestra cómo se comportan ya en cualquier sitio, dando igual las personas que estuvieran a su alrededor. Tienen muchos planes de futuro en común, a pesar de la sonada ruptura que protagonizaron a principios de abril, y no dudan en compartir confidencias al oído. Para ellos sus rencillas son pasado y solo piensan en lo bonito que están viviendo, tal y como podrás comprobar en el reportaje exclusivo que te ofrece SEMANA.

Y tan relajados están que incluso muestran facetas desconocidas. Marta Riesco ha grabado cómo su novio se ha subido sobre un escenario, donde se ha convertido en el guitarrista de una cantante de flamenco durante unos instantes. Antonio David Flores se maneja como pez en el agua con este instrumento musical, faceta que se descubre décadas después de que el colaborador de televisión llegara a los medios de comunicación. A él le sirve para desconectar y recargar pilas, siendo estos días de asueto una medicina difícil de olvidar para ambos.

Eso sí, en nuestra revista no solo te hablamos de una de las parejas que más ruido han hecho en los últimos meses. También de Olga Moreno, a quien podrás ver en bikini en SEMANA tras su lipoescultura. La hispalense disfruta de su primer verano de soltera nueve meses después de que su matrimonio con Antonio David Flores llegara a su fin y, además, es la protagonista de nuestra portada. Con un bikini color naranja y una figura espectacular, así encontrarás las imágenes exclusivas de Olga Moreno en nuestra revista.