Este viernes es un día revelante para Antonio David Flores en la batalla judicial que mantiene con Rocío Carrasco. Así lo demuestra su calendario.

La entrevista de Rocío Carrasco volvió a poner a Antonio David Flores en el disparadero. Aunque la mayor parte de sus declaraciones se enfocaron en su hija Rocío, una vez más definió a su ex como alguien diabólico. Era su reaparición ante los medios tras la emisión de siete de los 12 episodios de su docuserie, sin embargo, no será el único compromiso que le hará salir de su refugio. Y es que desde este viernes comienza un nuevo capítulo en su batalla judicial, pues mientras Antonio David deberá declarar como denunciante este viernes 23 de abril, Rocíito lo hará como querellada justo en 7 días, el próximo 30 de abril.

Hablamos de la investigación en la que se trata de vislumbrar si Rocío ha cometido o no un delito por impagar la pensión de su hijo David desde hace tres años, cifra que ascendería, según Antonio David, entorno a 8.000 euros. Estas fechas demuestran que no coincidirán en un juzgado y que no compartirán tiempo y espacio como sucedió en el año 2017. Enfrentados desde hace varios años a nivel judicial, son varios los frentes que tienen abiertos, aunque algunos de ellos todavía no hayan salido a la luz. Y es que, a pesar de que el ex guardia civil ha anunciado medidas legales contra «la mente pensante de la docuserie», lo cierto es que, por el momento, se desconoce el contenido y el destinatario de esas demandas. Tanto él como su abogado, Iván Hernández, tratan de llevar su estrategia en absoluto secreto y no darán un paso en falso. Eso sí, según revela a esta revista su entorno cercano, se muestran esperanzados en esta causa.

La denuncia por este presunto impago de la pensión alimentaria de su hijo menor, con el que vive desde 2016, está siendo estudiada por Verónica Caravantes, jueza del juzgado número 3 de Alcobendas, y puede estar penado con un año y medio de cárcel y el pago de una multa económica. El defensor de Antonio David mantiene que, según una sentencia emitida en 2016, David es «dependiente económicamente» y, además, sostiene que Rocío como querellada «ha mostrado apatía, desidia, negligencia y abulia respecto a sus obligaciones como madre, tanto afectivas como económicas». Sobre este hecho Rocío Carrasco no se ha pronunciado, quizás aproveche para hacerlo cuando acuda a declarar como querellada en tan solo unos días.

Varias han sido las ocasiones en las que Antonio David Flores se ha visto obligado a viajar a la capital para reunirse con su abogado. Precisamente tras estos viajes ha explicado a la prensa cómo se siente tras convertirse en el centro de todas las miradas con la docuserie, ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. El colaborador de televisión asegura no tener miedo, eso sí, no esconde que anímicamente no está en su mejor momento, ya que son muchas las críticas que ha recibido desde que se estrenara en televisión la docuserie.

El mismo hecho también ha llevado a Antonio David Flores a los juzgados. Hay que recordar que cuando el matrimonio se rompió en el año 2001, los hijos que tenían en común, Rocío y David, se quedaron con ella, quien le solicitó una pensión a Antonio David Flores, sin embargo, nunca fue abonada, según Rocíito. Por este motivo, ella también le interpuso una demanda solicitando la pensión alimenticia durante todos esos años, por la cual se le pide una fianza de 60.000 euros en concepto de la deuda que tiene contraída. Un juicio que todavía sigue pendiente de celebrarse.