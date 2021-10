El nombre de Antonio David Flores está en el punto de mira. El que fuera Guardia Civil está viviendo su año más convulso después de la emisión de la docu-serie de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Por si fuera poco, durante los últimos días surgieron las informaciones de una separación que él mismo ha confirmado hace unas horas en el programa de ‘Ya es mediodía’, de la productora Unicorn Tv. Y es que el que fuera colaborador de televisión interpuso una demanda contra ‘La fábrica de la tele’ tras su despido fulminante. Además, esta productora también era la encargada de producir la serie documental de Rocío Carrasco. Tras ganar la demanda interpuesta y que la mencionada productora tuviera que pagarle 80.000 euros por «despido improcedente», ya avisó de que se querellaría con todos aquellos que ensuciaran su imagen. Dicho y hecho. Ahora, su próxima «víctima» tiene nombres y apellidos: Kiko Hernández.

Antonio David Flores demandará a todos aquellos que perjudiquen su imagen

Las últimas declaraciones del colaborador de ‘Sálvame’ no han sentado nada bien a Antonio David Flores. Y es que según Kiko Hernández, este llamaba «puerca» a Rocío Carrasco delante de sus hijos, Rocío Flores y David Flores. El ex Gran Hermano ha aterrizado esta semana en ‘Sálvame’ tras las semanas de descanso que se tomó por su delicado estado anímico tras la muerte de su amiga, Begoña Sierra. A su regreso, y en mitad de todas las informaciones sobre Flores, ha asegurado que Antonio David Flores llamaba así a Rociíto delante de los nietos de Rocío Jurado.

Según ha adelantado ‘Informalia’, estas declaraciones de Kiko Hernández pueden jugarle una mala pasada. Y es que Antonio David Flores estaría dispuesto a demandarle por las duras acusaciones que ha hecho en televisión. Está claro que el que fuera colaborador de televisión no deja títere sin cabeza y no le importa enfrentarse a los juzgados a quien haga falta para protegerse a él y a toda su familia.

Kiko Hernández siempre se ha mostrado a favor de Rocío Carrasco

Desde que se emitiera la docu-serie de Rocío Carrasco, Kiko Hernández siempre le ha mostrado su férreo apoyo y ha sentenciado a Antonio David Flores. De hecho sin ir más lejos estas declaraciones sobre que llamaba «puerca» a Rociíto en presencia de sus hijos no tenía fundamento alguno. Y es que Kiko no tenía ninguna prueba que demostrara esto. Tan solo un testigo del que todavía se desconoce la identidad y que sería el testigo que vio esos hechos que ocurrieron hace ya muchos años. Pero Antonio David Flores únicamente no tiene previsto demandar a Kiko. Según su entorno más cercano, además interpondría demandas a «la productora y a quien tenga la osadía de decir semejantes barbaridades sin pruebas».