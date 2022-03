Antonio David Flores ha sido el último en pronunciarse acerca de todos los cambios que se están produciendo en ‘Sálvame’. La salida de los directores, la cual nos confirmó a SEMANA el propio David Valldeperas, o el nuevo espacio de Belén Esteban en el último tramo del formato son solo algunos de los giros, sin embargo, el malagueño está convencido de que estamos ante «el final de ‘Sálvame‘». No es lo único que él cree que terminara, pues considera que su productora, La fábrica de la tele, también pende de un hilo.

La audiencia no les acompaña desde hace meses y la cadena de televisión prueba suerte con diferentes opciones que sí consigan enganchar al público. No está siendo fácil, en absoluto, pero Antonio David está seguro de que centrarán todos sus esfuerzos en reconducir las horas que ocupa ‘Sálvame’. «Van a intentar reconducir la franja horaria de la tarde, que es la poderosa. Intentarán justificarse con este tipo de cambios peor no irán a buen puerto», considera Antonio David, mientras augura que estos se prolongaran hasta junio. Será ya en septiembre, coincidiendo con la nueva temporada, cuando se presente una nueva parrilla con formatos frescos y distintos a lo que hoy en día se ve en pantalla, o al menos, esa es la apuesta del novio de Marta Riesco.

Justo cuando se cumple un año de su despido como colaborador de ‘Sálvame’, Antonio David Flores analiza cuál ha sido uno de los principales problemas estos meses. Él cree que la docuserie de Rocío Carrasco, la cual, por cierto, no consiguió reflotar su imagen, fue el principio del fin para el programa, ya que tras ella llegaron también algunos problemas judiciales. Entre otros, su denuncia por despido improcedente. «La cúpula no está dispuesta es que a través de la ‘Operación deluxe’ veamos a los dos directivos de La fábrica de la tele prácticamente a diario paseando por Plaza de Castilla, juzgados de Madrid», dice el ex de Rociito.

Antonio David está convencido de que todos los cambios que están sucediendo tan solo son «la punta del Iceberg» y que poco a poco se irán descubriendo otros muchos que dejarán boquiabiertos a los espectadores. Esta semana hemos descubierto también la salida de Carlota Corredera como presentadora de ‘Sálvame’, donde también estuvo a los mandos como directora del programa y ahora se espera descubrir el destino de otros colaboradores. La transformación está siendo inminente y la curiosidad no deja de crecer, pues anteriormente ‘Sálvame’ sí funcionaba a la perfección en lo que a audiencia se refiere. Buenos datos que comenzaron a caer especialmente tras la llegada de ‘Pasapalabra’ a Antena 3, espacio que sí conquista a millones de espectadores.

