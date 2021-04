«Tenías que ponerte de rodillas y pedirme perdón por haberme maltratado», dice la italiana, que apoya de manera incondicional a la hija de Rocío Jurado.

El documental de Rocío Carrasco ha generado un debate público sobre los malos tratos en el que han tomado partido numerosos rostros conocidos. Es el caso de Antonia Dell’Atte, a quien se le ha preguntado por el testimonio de la hija de Rocío Jurado en la docuserie de Telecinco. Y, lejos de mantenerse al margen, se ha solidarizado con ella, ya que ella también se considera una mujer maltratada. Al hablar del caso de la ex de Antonio David Flores, la italiana ha denunciado públicamente a Alessandro Lequio, al que acusa durísimamente.

Cuando se le pregunta por las declaraciones de la empresaria en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, señala: «Lo que me molesta es solo una cosa… No se sabe distinguir, después de 30 años, la mentira de la verdad. Y una cosa dolorosa: lo que dicen a nosotras las víctimas, que frivolizamos«. Para la exmodelo, las palabras de Rocío Carrasco se sustentan en toda la documentación que ha aportado: «Y esto es violencia también. Las mujeres que meten en duda la veracidad de los documentos adjuntados». No se pierda el vídeo para ver el agitado discurso de Dell’Atte.

Vídeo: Europa Press

«Han muerto mujeres porque no han tenido testimonios. Es increíble esta lacra. ¡Tiene que cambiar esta ley! La gente que va a televisión y aporta pruebas se la tiene que apoyar», añade. «Yo he tenido la gran suerte de que los jueces me han creído».

Dell’Atte carga contra Alessandro Lequio: «Te he perdonado mil veces»

La parte más encendida de su denuncia tiene que ver con Alessandro Lequio, padre de su hijo Clemente, al que lleva décadas echando en cara un sinfín de detalles sobre su relación, así como su dolorosa ruptura. «Tenías que ponerte de rodillas y pedirme perdón a mí primero por haberme maltratado y a todas las mujeres que has engañado a la audiencia. ¡Eres indefendible! Te he perdonado mil veces. ¡Decir que a ti no te han condenado! ¡Tienes que darme las gracias! Mira un poco dentro de ti mismo. Cúrate tu agresividad, tu violencia. Estas cosas que él sabe muy bien que yo he sido artífice de unir a los hermanos y al padre», sentencia.

Antonia Dell’Atte aconseja mirar «la hemeroteca» para que se compruebe que ella siempre ha vivido de su trabajo, no de vender sus «amores y sus desamores». Aunque sus palabras suenan a despecho, aclara: «Yo no tengo odio, vivo con el amor».

«He denunciado para proteger a mi hijos. Y todas las madres tenéis que proteger a vuestros hijos. ¡Si no sois cómplices del maltratador! ¡Apoyo a todas las mujeres que han sido maltratadas y que han muerto a mano de sus verdugo! Y apoyo a la gente que aún no tiene pruebas y que han sido desprotegidas. Pero si no tienes las pruebas el verdugo pasa a ser la víctima… ¡Hay que cambiar la ley», concluye.

Cabe recordar que Alessandro Lequio también se ha pronunciado sobre el caso Carrasco a raíz de la emisión del documental sobre su vida. El italiano y Rocío Carrasco se han cruzado acusaciones a través de las cámaras. Él ha manifestado en televisión que no comprende cómo ella no se ha puesto en contacto con sus hijos después de casi nueve años sin verlos. La madrileña, por su parte, ha lamentado que el colaborador «no ha entendido nada» de lo que ha contado sobre su vida.

Alessandro Lequio se ha pronunciado sobre Rocío Carrasco: «Una madre no puede decir que no está preparada para hablar con su hija»

«Una madre no puede decir que no está preparada para hablar con su hija. Puede ser algo puntual pero no llevar 9 años sin vera sus hijos. Una madre o un padre siempre tiene que estar preparado», ha expresado el italiano en ‘El programa de AR’. Muy emocionado también ha asegurado: «Hay una cosa que tengo que decir, yo que daría lo que fuese, lo que fuese, por abrazar a mis hijos no entiendo que una madre se desentienda de sus hijos. De sus dos hijos. Yo creo que para abrazar un hijo, una madre y una padre no tiene que estar preparado».

«Yo creo que una madre agredida por su hija lo que debe hacer es quitar hierro y no criminalizarla. Nueve años después no se puede acusar a una adolescente, sobre todo cuando la adolescente de ayer es la mujer de hoy que no para de pedir un abrazo. Yo creo que le está poniendo a su hija la etiqueta de violenta», sentencia.

Horas antes de realizar sus explosivas declaraciones, Antonia Dell’Atte denunciaba en las redes sociales con un enfervorecido post que titula «»SILENCIO: HABLA LA VERDAD». En él, explica: “No Tengo Yo la Culpa si existe los VERDUGOS y si existe la IMBECILIDAD. Nunca más Mujeres Sumisas al #Machismo. Nunca más soportar los #malostratosnosonsolofisicos. Nunca más #mujeresmuertas. Nunca más #violenciadegenero. Apoyo incondicional a todas las víctimas en el mundo de la #violenciamachista #bastaviolenzasulledonne».

Asimismo, denuncia que «un hombre que te pega y te maltrata NO TE AMA» y que «Somos más guapas cuando LEVANTAMOS LA VOZ. Mujeres Somos Luz : LUZ QUE TRIUNFA SOBRE LAS TINIEBLAS!! Gracias por Apoyar LA VERDAD… EQUIVOCARSE ES HUMANO: PERDONAR ES DIVINO…#antoniayotecreo».