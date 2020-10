La colaboradora de ‘Sálvame’ no ha podido evitar enfadarse e indignarse después de escuchar un audio de Techi diciendo que sacará dinero gracias a su primo, Kiko Rivera. Te contamos todo lo que ha ocurrido…

Anabel Pantoja ha sido y es la mejor defensora de su familia cuando las polémicas sobre ellos se tratan en el plató de ‘Sálvame’. Aunque lleva un tiempo sin tener que hablar sobre ellos -hace mucho que parece que las aguas están calmadas entre ellos-, la sobrina de Isabel Pantoja ha tenido que volver a sacar las garras por uno de los miembros de su familia, su primo Kiko Rivera. El dj y Anabel mantienen una relación estupenda desde siempre y cuando ella escucha ataques hacia su primo, no duda en defenderlo a capa y espada.

Todo empezó cuando Techi ha vuelto al terreno de juego para hablar sobre su primo. Ha sido una amiga de Techi, que mantuvo una relación con Kiko Rivera hace años, la que se ha puesto en contacto con ‘Sálvame’ para mostrar unos mensajes que, al parecer, Kiko Rivera Rivera le habría enviado de madrugada a su ex a través de Instagram.

Kiko Rivera vuelve al ojo del huracán: protagoniza una nueva polémica

Al parecer, habría sido Kiko Rivera el que se ponía en contacto con Techi a través de las redes sociales para interesarse por ella. Después de un saludo, el dj podría haber continuado con una conversación más subida de tono. Techi, muy sorprendida, podría haberle mandado un pantallazo a una amiga, que es ahora la que se ha puesto en contacto con el programa para hacerlo público.

Anabel Pantoja ha salido en defensa de su primo: «Yo ya tengo todos los datos. Mi primo no va a querer que lo haga público, pero yo sé perfectamente de lo que están hablando, cuando Kiko le ofrece su ayuda. Kiko se entera de una situación, se entera de que está pasando un mal momento, porque ella lo hace público. Él le escribe por la noche, a las 5 de la mañana sí, porque es verdad que mi primo se queda hasta muy tarde despierto. Se entera y le escribe», comienza explicando.

Sobre las revoluciones, Anabel Pantoja también da explicaciones: «Sería en un acto de broma. Ella es la que le deja el teléfono, le dice que le escriba. Él le dijo que no, que iba a estar para lo que lo necesite», responde la sobrina de Isabel Pantoja. Pero la cosa no se queda ahí. Y es que Techi le mandó un audio a su amiga diciendo que le había hecho pantallazos a la conversación y que nunca sería tarde para sacar esta información. «Todo lo que tenga que ver con Kiko es bombazo. Esta es mi manera de ganar dinero en la televisión, la has cagado Kiko, la has cagado… La mujer no lo va a dejar, aguanta todos los cuernos…», le decía Techi a su amiga.

Anabel Pantoja abandonaba el plató tras escuchar el audio de Techi

Anabel no ha podido aguantar las palabras de Techi y ha sacado las garras por su primo y toda su familia. Estaba muy enfadada por lo que ha hecho una persona que estuvo durante tanto tiempo con su familia: «No le deseo el mal nunca a nadie, pero a esta mujer solo le deseo que se lo gaste en farmacias, porque hay que tener mala sangre. Como el libro que me estoy leyendo, que se llama ‘Mala sangre’, hay que tener muy mala sangre… Con un hijo que tienes, con una hermana que tienes, con una madre y un padre que tienes… Vete a sacar dinero y levántate a las 8 de la mañana a trabajar guapa…», empezaba diciendo desde fuera del plató.

«Deja a mi familia en paz, que mi primo lo único que hizo fue… Hay que tener muchísima vergüenza. Estaba yo aquí sufriendo, con las carnes encogidas, lo quisiste, pero te salió rentable. Te acogimos, a mi prima, tal y como te portaste con ella en ‘GH VIP’, también lo pasamos… Si te hubiera escrito lo hizo porque se enteró de que estabas pasando un mal momento. No tienes corazón, te lo digo con todas las palabras, eres una desgraciada. Tu amiga te ha dejado en bragas. Ojalá que tú hijo no haya visto este audio. Sinvergüenza, desgraciada, oportunista, cerda…», terminaba diciendo Anabel, muy nerviosa.

Después de mostrar su indignación y enfado, la colaboradora de ‘Sálvame’ aseguraba que había recibido un mensaje de su primo, pero que prefería quedárselo para ella.