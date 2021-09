No están siendo tiempos fáciles para Anabel Pantoja. A pesar de haber celebrado ya su boda civil con Omar Sánchez, este viernes uno de octubre tiene prevista su gran celebración en La Graciosa, en las islas Canarias. Será ese día cuando reúna a todos sus amigos y familiares para celebrar el amor y su boda con ‘El negro’. Todo eso si finalmente se puede celebrar. SEMANA se ha puesto en contacto con el entorno cercano a Anabel Pantoja y nos revelan la angustia y preocupación que tiene ante el avance del volcán Cumbre Vieja, en La Palma. Y es que son muchas las aerolíneas que paralizan sus trayectos debido a las nubes de cenizas que se forman a causa de la erupción del volcán.

El volcán Cumbre Vieja podría poner en peligro la boda de Anabel y Omar

Esto podría provocar que los invitados a la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez no puedan asistir al gran enlace. La nube de ceniza obliga a diferentes aerolíneas a paralizar los vuelos a algunas de las Islas Canarias. De momento, a Lanzarote, que es el lugar al que tienen que viajar desde la Península los invitados de la boda de la sobrina de Isabel Pantoja, no hay problema. Pero esto puede cambiar de un momento a otro, ya que son las propias aerolíneas las que van actualizando según el avance del volcán la situación de los vuelos. Como hemos dicho anteriormente, Lanzarote (que es la ciudad desde la que se viaja en ferry a La Graciosa) de momento no ha tenido problema alguno.

Aún así, Anabel Pantoja está muy preocupada. Así nos lo cuentan a SEMANA desde el entorno más cercano a la colaboradora. Nos aseguran que la sevillana está muy angustiada por el hecho de que puede que tenga que cancelar su boda otra vez. Para Anabel sería un fuerte golpe, ya que además perdería todo el dinero que había adelantado. Por este motivo, nos aseguran que ella está muy pendiente del avance del volcán y de cada una de las informaciones que se están dando sobre ello.

El ferry, el único medio de transporte por el que se puede llegar

Y es que no son únicamente las aerolíneas las que están cambiando su modo de trabajo a causa del volcán, también los ferrys. Hay que tener en cuenta que para llegar a la isla de La Graciosa, el lugar elegido por Anabel y Omar, tiene que ser en ferry. Las diferentes líneas han tenido que modificar horarios y ampliar sus servicios, ya que los canarios actualmente se tienen que mover a través de este medio de transporte. Esto ha hecho que muchas localidades se agoten rápidamente y hayan tenido que lanzar más horarios. De momento, para el día de la boda de Anabel hay hueco suficiente, pero aún así, Anabel Pantoja está muy preocupada.