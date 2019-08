Desde que Anabel Pantoja pisó Cuba con su prometido, Omar Sánchez, ha tratado de compartir con sus seguidores cada uno de los momentos que ambos están viviendo. Sus bailes, los paseos en coche disfrutando de unos paisajes idílicos o la complicidad que les une son solo algunos de los factores que la sobrina de la Isabel Pantoja contagia a través de sus stories o publicaciones de Instagram, sin embargo, uno de sus posts ha impactado por encima de todos. ¿El motivo? Un descuido en una de sus fotografías.

Catalogado por alguno de los usuarios de esta red social como un auténtico desafío a la censura, Anabel ha convertido esta imagen en una de las más comentadas de su perfil. Y es que en la tercera imagen de este álbum se le ve un pezón, hecho que no ha pasado desapercibido para sus fans. «Has colado un pezón en Instagram, ¡guau!», «Que posas a lo Estela Reynolds. Con el pezón fuera» o «¡Cuidado! No te vaya a censurar Instagram» son solo algunos de los comentarios que están copando este post, cuyos momentos se captaron en La Habana Vieja.

Un periplo del que ni siquiera ella parece querer volver, a tenor de las palabras de las que ella misma ha acompañado esta fotografía. «¡Que yo me voy pa’ La Habana y no vuelvo más! El amor de Carmela me va matar», ha escrito la colaboradora de ‘Sálvame’. Estas vacaciones llegan después de un año muy intenso en ‘Sálvame’ en el que sus familiares han protagonizado varias guerras públicas y en las que una vez más ella ha tenido el papel de defensora e intermediaria.

Y mientras Anabel descansa y disfruta de sus días de asueto, las tiranteces entre Chabelita y su hermano Kiko Rivera no dejan de sucederse. Una de las últimas razones la estupenda relación que mantiene el DJ con el ex de Chabelita, Omar Montes.