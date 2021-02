«No somos perfectos, ni queremos serlos, pero solo espero poder seguir disfrutando de este camino junto a ti», ha escrito el joven en sus redes sociales.

Después de pasar varias semanas en tensión en ‘Sálvame’ a raíz del conflicto familiar que atañe a Kiko Rivera e Isabel Pantoja, en el que se ha visto envuelta, Anabel Pantoja ha querido desconectar este fin de semana por una motivo de lo más especial. Este 14 de febrero, además de ser el día de los enamorados, la sobrina de la tonadillera celebra tres años de amor junto a Omar Sánchez. La pareja ha disfrutado de su aniversario con un plan repleto de momentos de relax.

Gracias a las redes sociales, hemos podido ser testigos de todos y cada uno de los momentos y planes de los que ha disfrutado la pareja en un lujoso hotel de Las Palmas. Anabel Pantoja y Omar Sánchez se han querido mimar y han disfrutado de refrescantes baños de espuma, masajes y deliciosos menús con vistas paradisiacas.

Al compartir las imágenes que ha publicado su chico para celebrar su tercer aniversario, la sobrina de Isabel Pantoja no ha podido evitar dedicarle unas cariñosas palabras. Un claro gesto que demuestra lo enamorado y unidos que están. «No quería entrar en las profundidades del mar. Aún no me creo que haya pasado tres años, vamos a por el cuarto ‘Negro’«, aseguraba la colaboradora de ‘Sálvame’.

Por otro lado, además de una retahíla de imágenes a través de sus historias de Instagram, Omar Sánchez ha publicado una imagen con su chica y le dedicaba una preciosa declaración de amor. «Feliz aniversario, 3 años ya a tu lado. La vida nos ha regalado momentos increíbles juntos, otros no tan buenos, pero hemos sabido gestionarlos y salir adelante. No somos perfectos, ni queremos serlos, pero solo espero poder seguir disfrutando de este camino junto a ti. Te quiero», expresaba el joven.

Además de largos baños y desayunos de reyes, la pareja ha disfrutado de un fin de semana de desconexión donde el relax ha sido el auténtico protagonista. Un sinfín de planes, siguiendo todas las medidas implementadas por las autoridades sanitarias, y una escapada de lo más romántica a la que les ha costado decir adiós para volver a su rutina diaria.

Una pareja que pasa por su mejor momento

La pareja se complementa a la perfección y trasmiten con cada uno de sus gesto lo enamorados que están el uno del año. Su relación comenzó en febrero de 2018 y tres años después, Anabel y Omar están en su mejor momento. A pesar de que la vida es de color de rosa cuando están juntos, lo cierto es que, como al igual que muchos españoles, tuvieron que ver como sus planes de boda desaparecían debido a la situación de emergencia sanitaria. Era junio de 2020 la fecha elegida para pasar por el altar pero ambos prefirieron posponer su gran día para que sus amigos y la gente que les quisiera pudieran estar junto a ellos en uno de los momentos más importantes de su vida.