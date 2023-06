Anabel Pantoja, galardonada en los Premios Arkoiris 2023

El Recinto Cultural de La Quinta ha acogido la segunda edición de los Premios Arkoiris Canarias, un reconocimiento a profesionales, empresas y colectivos por su labor de divulgación y defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ en Canarias. La gala que se ha celebrado dentro del marco Gáldar Pride y que estuvo presentada por el periodista Roberto Herrera, entregó premios a un total de hasta 32 categorías, entre ellos, al de mejor influencer para Anabel Pantoja.

Anabel Pantoja recibió el premio a la mejor 'influencer'

La sobrina de Isabel Pantoja se mostró expectante por el reconocimiento. Ser reconocida en lo que para ella significa su segundo hogar, la isla de Gran Canaria, y por dar visibilidad al colectivo a través de las redes sociales, emocionó de tal manera a la joven que no dudó en dar un aplaudido relato que levantó en pleno al municipio canario. Anabel vino acompañada de todo su equipo, entre los que se encontraba Antonio Abad y Jennifer Artiles . Una emotiva gala en la que, eso sí, rehusó hablar de cualquier aspecto que tuviera que ver con su vida privada. Además de recibir este premio, la prima de Isa Pantoja fue también la encargada de entregar los premios de la música.

Una gala llena de caras conocidas

Al igual que la sevillana, Alberto Dugarte, amigo de confianza de la joven, también recibió un premio honorífico a toda su carrera. “Para mí recibir el Premio Arcoiris significa muchísimo", nos ha contado a nuestra revista. "Es el primer premio que me dan por mi trayectoria profesional y me lo han dado en Canarias. Ser profeta en tu tierra es misión imposible. Yo me sentía como muy rechazado por el gremio, por el sector de Canarias y esto me ha ayudado a conectar con Canarias otra vez porque mis inicios no fueron fáciles y y ahora me siento súper conectado con Canarias".

Unos premios en los que, durante sus casi dos horas de duración, pudimos ser testigos de momentos emocionantes, como el protagonizado por la canaria, Amor Romeira. A pesar de no estar nominada a ninguna categoría, la artista multidisciplinar no podía faltar en una cita tan importante por dos motivos de peso, ser una de las grandes embajadoras del colectivo y porque, además, era la encargada de entregar el premio a la Miss España, Sonsoles Artigas, que por causas ajenas a su voluntad no pudo acudir a recibir el galardón. “Esto es lo más cerca que voy a estar de una Miss España”, dijo entre risas.

Tampoco quiso faltar a la cita la colaboradora de ‘Fiesta’, Belén Rodríguez. La madrileña fue la encargada de entregar los premios a los Medios Televisivos y disfrutó como la que más de esta gala que tanto significa para ella ya que, si por algo se caracteriza la periodista es por su apoyo hacia el colectivo LGTBIQ+. En definitiva, unos emocionantes galardones donde también entregaron premios los periodistas Jorge Moreno y Miguel Frigenti, y que, además, contó con las actuaciones musicales de Roser y Verónica Romero, entre otros.