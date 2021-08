Este sábado, Isabel Pantoja regresaba a los escenarios en Jétez y estuvo arropada por su sobrina, Anabel Pantoja, la única familiar presente

La situación familiar en el clan Pantoja no mejora. Y parece que no lo va a hacer a corto plazo. Y es que el concierto de Isabel Pantoja, que suponía su regreso a los escenarios, ha supuesto un aluvión de zascas y desafíos de cada uno de los miembros de la familia. Este sábado, la tonadillera volvía a subirse a cantar ante sus seguidores y lo hacía colgando el cartel de ‘sold out’. Su esperado regreso tuvo una gran acogida por sus fans, pero no por parte de sus familiares. Ninguno de sus dos hijos, Chabelita Pantoja y Kiko Rivera, estuvieron presentes en este día tan especial. Algo que no llama la atención teniendo en cuenta que no están atravesando su mejor momento familiar. Pero su sobrina, Anabel Pantoja, sí que estuvo arropándola y posteriormente compartió diferentes momentos a través de las redes sociales. Algo que ha supuesto un nuevo desafío a su primo, con quien ha tenido más de un rifirrafe por las diferencias que tienen por culpa de la tonadillera.

Anabel Pantoja nos cuela en el concierto de su tía, Iaabel Pantoja

«19 meses después, vuelves a sorprendernos como artista ÚNICA y cómo sacas esa fuerza y talento! Gracias por darnos la noche de ayer…! @isabel_pantoja_martin Te Quiero 🖤», escribía Anabel Pantoja en su perfil de Instagram junto a una batería de fotografías y vídeos durante el concierto de su tía. Tal y como se puede ver en el vídeo que posteriormente ha compartido Anabel, un minidocumental del día del regreso de la tonadillera a los escenarios, Anabel Pantoja estuvo junto a su tía en todo momento. No se separó de ella durante el gran día. Prueba de ello son las imágenes que puedes ver en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Redes sociales

Anabel Pantoja siempre ha mostrado su apoyo a su tía. Aunque siempre ha estado muy unida a sus primos, ahora su relación está rota. Ahora más si cabe cuando ha hecho público el apoyo a la tonadillera a través de sus redes sociales. El hecho de que Anabel haya sido la única de la familia que acudiera a apoyar a la cante supone un antes y un después en la relación entre tía y sobrina.

Este miércoles se emite una serie documental sobre Anabel

Hay que recordar que la colaboradora de televisión está muy preocupada después de que saliera a la luz que La Fábrica de la tele iba a lanzar una serie documental sobre su vida. La preocupación de Anabel Pantoja es cómo se tomará su tía lo que cuenten sobre la sevillana y sobre su relación familiar.